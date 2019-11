Star Wars: el paciente en estado terminal que verá «El ascenso de Skywalker» antes de su estreno mundial

El último deseo de un paciente terminal británico es ver la última película de Star Wars, «El ascenso de Skywalker» (The Rise of Skywalker»). Pero no sabe si su crítico estado de salud le permitirá llegar con vida al estreno en diciembre.

Es por eso que el hospital Rowans Hospice donde se encuentra internado lanzó una inédita petición en Twitter a Disney.

«¿Pueden ayudar? Tenemos un paciente que es un gran fanático de #StarWars. Lamentablemente, el tiempo no está de su lado para el 20 de diciembre. Su deseo es ver la película final de Star Wars #RiseOfSkywalker con su hijo. Si conoces a ALGUIEN que pueda lograrlo, compártelo con ellos. Gracias», tuiteó el hospital el martes.

Can you help? We have a patient who’s a HUGE #StarWars fan. Sadly, time is not on his side for the 20th Dec. His wish is to see the final Star Wars film #RiseOfSkywalker with his young son. If you know ANYBODY who might be able to make it happen, please share with them. Thank you

— Rowans Hospice (@RowansHospice) November 26, 2019