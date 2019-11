Sandinistas dan curso a la desaforación del diputado del PLC, Reynaldo Altamirano

La Comisión Especial conformada en su mayoría por diputados sandinistas dio el visto bueno para que la Asamblea Nacional desafore al diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Reynaldo Altamirano, para que enfrente el juicio por defraudación iniciado por una entidad bancaria, confirmaron fuentes legislativas.

El informe de la Comisión Especial, que preside el orteguista y primer secretario de la Asamblea, Wilfredo Navarro, está listo desde hace una semana y se habría remitido a la Junta Directiva, aunque esta instancia no lo presentó para su discusión en las sesiones plenarias realizadas esta semana.

Fuentes legislativas aseguraron que la tardanza para resolver el caso de Altamirano se debe a que hay negociaciones entre las bancadas del PLC y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en las que se acordó que Altamirano renunciaría a su inmunidad para enfrentar el juicio para evitar que se la despojaran en el plenario, donde los orteguistas expondrían públicamente las acusaciones en su contra por parte del banco que lo demandó.

Jimmy Blandón, jefe de la bancada del PLC, y el mismo Altamirano negaron esas negociaciones con el FSLN en este caso, aunque se mostraron confiados en que la desaforación no es prioridad en estos momentos para el oficialismo.

Negocia con el banco

«Lo que les puedo es que estamos en arreglo con el banco y vamos a pagarles, vamos a asumir las responsabilidades de las deudas que adquirimos», dijo Altamirano Alaníz.

El caso responde a que Altamirano Alaníz adquirió una deuda por un millón de dólares con una entidad bancaria, y como garantía puso una propiedad y prendó un ganado, el cual posteriormente habría vendido. Ahora está acusado en los juzgados civiles por defraudación.

Altamirano Alaníz es diputado nacional del PLC por el departamento de Matagalpa para el período 2017-2021.

Sobre la posibilidad de que renuncie a la inmunidad para no ser desaforado por los orteguistas, Altamirano prefiere «esperar a ver qué pasa» en el proceso en la Asamblea.

En el PLC no se presiona para que Altamirano renuncie a la inmunidad a fin de que se presente en el juicio por defraudación para evitar ser expuesto en la Asamblea.

Blandón, jefe de esa bancada, dijo que como el diputado Altamirano ha reconocido la deuda con el banco donde ha reiterado su disposición de saldarla.

«En el país hay un montón de personas endeudadas con los bancos que no están logrando pagar producto de la crisis económica, de la cual los diputados no estamos exentos y Reynaldo está haciendo arreglos con el banco para solventar su deuda. El tema de la desaforación no es un tema que nos preocupe», dijo Blandón.

Blandón como jefe de la bancada del PLC es parte de la comisión especial que integran además los orteguistas Jenny Martínez, Douglas Alemán, Wilfredo Navarro -que la preside-, y Mario Asencio Flórez quien es aliado del régimen.

Incumplen plazos legales

La solicitud judicial para que se levante la inmunidad al legislador Reynaldo Altamirano llegó a mediados de septiembre pasado, siendo conformada entonces la Comisión Especial para ver el caso.

Los tiempos establecidos por la Ley Orgánica del Poder Legislativo para que una Comisión Especial, una vez conformada, para presentar el informe de recomendación de proceder o no con las solicitudes de desaforación de un diputado son precisas. Se dan seis días para la comisión escuchar en audiencias los argumentos del funcionario afectado, más veinte días para recibir pruebas de los demandantes.

«Pudiéndose prorrogar por diez días más, a solicitud de la Comisión o del interesado ante la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, siempre que se solicite antes del vencimiento del período de pruebas. Vencida la prórroga, la Comisión emitirá el informe del proceso de Investigación y Dictamen dentro de los diez días siguientes», de acuerdo al procedimiento del artículo 154, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

En decir que en un plazo no mayor a cuarenta días se debe presentar el informe, pero los tiempos de la Ley no los ha cumplido la Comisión Especial quien ya lleva alrededor de sesenta días sin notificar al plenario el caso de Reynaldo Altamirano, del PLC.