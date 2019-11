Cómo se están reactivando cuentas de Netflix canceladas por sus usuarios sin que estos lo sepan

Antiguos usuarios de Netflix, que cancelaron su subscripción a ese servicio hace meses, han visto como sus cuentas eras reactivadas sin su consentimiento.

El programa You & Yours de BBC Radio 4 informó que delincuentes pueden tener acceso a cuentas congeladas y reactivarlas sin necesidad de conocer los detalles bancarios de los usuarios.

Esto se debe a que el servicio de «streaming» de video quiere facilitar el reingreso de antiguos usuarios.

Es por eso que la plataforma retiene los datos de sus antiguos clientes en su sitio durante 10 meses, incluyendo detalles de facturación.

Netflix asegura que esta información está disponible para los miembros que eligen cancelar el servicio y que la desecharán completamente si reciben una solicitud enviada por correo electrónico.

Pero BBC Radio 4 entrevistó a Emily Keen, usuaria en la ciudad de Oxford, en Inglaterra, que canceló su servicio de Netflix en abril de 2019 pero encontró que en su cuenta bancaria la compañía le había cobrado 11,99 libras esterlinas (aproximadamente US$15,50) en septiembre.

«Intenté entrar en mi cuenta (de Netflix) pero me dijo que mi correo y mi contraseña no habían sido reconocidos», relató.

«Resulta que los criminales habían cambiado por completo mis detalles de acceso y me habían registrado para el servicio más caro«.

Keen se comunicó con la sección de servicio al consumidor de Netflix, desde donde le aseguraron que su tarjeta sería bloqueada y el dinero reembolsado.

Sin embargo, Netflix continuó recibiendo dos pagos más por el servicio en octubre y noviembre, que sólo le fueron reembolsados parcialmente.

Antiguos subscriptores de Netflix se han estado quejando en Twitter de situaciones similares.

«Nuestra cuenta fue hackeada, supuestamente estaba desactivada y fue reactivada por un hacker que continuó usando nuestra tarjeta de crédito», dice este tuit que concluye asegurando que Netflix no les ofreció un reembolso.

Super disappointed with my @netflix customer service experience. Our account was hacked, supposed to have been deactivated, was reactivated by hacker, and continued to use our credit card. We were told to file chargeback and @netflix would not offer refund.

— Porter Plant (@PorterPlant) October 29, 2019