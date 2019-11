En un ambiente desolador, sin público como si el Bóer pagara un castigo de un juego a puertas cerradas en el nuevo Estadio Nacional Dennis Martínez, la Tribu ganaba 9-2. Era el sexto episodio y todo parecía que la tercera victoria de la temporada estaba embolsada. En el séptimo se cayó el piso del pitcheo capitalino. Permitió ocho carreras, Manuel Soliman se vio frágil, Roberto Martínez llegó a hundir más al equipo y Francisco Oporta se diluyó al igual que Claudio Hernández… Más adelante los Indios volvieron a tomar la ventaja con hits consecutivos de Heyman y Paumier para ser impulsados por un doble de Winston Dávila. Luego la fiesta acabó Rivas giró el marcador hasta ganar 14-13, no sin antes vivir una escena de boxeo sobre el diamante.

En el noveno episodio, Darrel Campbell ligó un imparable con bases llenas, impulsando a Ramón Flores y Jimmy González sobre el pitcheo de Yeris González, posteriormente con Everth Cabrera ya en tercera y Campbell en segunda, Luis Montealto elevó a lo profundo del jardín central la pelota. Cabrera hizo pisa y corre, pero Campbell también y no solo a tercera, sino que en un “corrin” sin sentido se fue a home plate. Era un out cantado, Dávila (receptor) tenía la pelota, se tomó un refresco, se acostó en una hamaca y Campbell aún no llegaba. Al momento de acercarse al home el costeño trata desesperadamente de enmendar su error barriéndose a Dávila no le queda otra opción que tocarlo en el rostro por la barrida de Campbell. Ahí empezó la pelea.

El costeño soltó un manotazo de forma violenta a Dávila, quien estaba de espalda tratando de reincorporarse de la jugada. No existió una mala intención por parte del receptor, pero a Campbell no le gustó que le tocaran el rostro. El costeño no solo golpea la parte de atrás de la cabeza del cátcher, sino que le sigue reclamando y cuando se ponen en pie le tira un recto de derecha. Dávila lo esquiva y reacciona defendiéndose con otra derecha. Se vacían los ‘dugouts’, el lanzador Yeris González trata de responderle a Campbell, pero Luis Montealto entra lanzando golpes. Posteriormente, se crean peleas de boca de forma paralela a la principal.

Al final el juez principal decretó la expulsión de seis personas: cuatro jugadores (Campbell, Dávila, Montealto y González), un coach (Joel Fuentes) y un carga bates (Álvaro Rubí). Más tarde, el juego continuó con mucha tensión en el ambiente, pero sin mayores inconvenientes. El duelo lo ganó Erasmo Reyes y lo perdió Yeris.

En la otra acera, Manaurys Báez ganó su segundo desafío al lanzar siete entradas para dos carreras y domar a los Tigres de Chinandega 7-3. Pero eso no es todo, en 5.2 entradas, el dominicano estaba lanzando juego sin hit ni carrera. Por parte de los Tigres, Julio Eusebio fue descifrado temprano y cargó con la derrota. Adrián Moreno (2-2), Dwight Britton (3-2) y Edgard Figueroa (4-2) guiaron la ofensiva felina. Gigantes es líder (8-3), en la segunda posición está León (7-5), un medio juego atrás Chinandega (6-5) y en el sótano el Bóer (2-10).