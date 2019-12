Cantante cristiano Alex Campos listo para seguir la pelea tras nuevo diagnóstico

Tras la lluvia de bendiciones, oraciones y buenos deseos que recibió Edgar Alexander Campos Mora, más conocido como Alex Campos, luego de compartir un mensaje sobre su estado de salud y desde la cama del hospital, la tranquilidad vuelve a los seguidores de uno de los mayores y principales exponentes de la música cristiana.

El intérprete de «Al taller del maestro», «Tu poeta», «El sonido del silencio», entro otros grandes éxitos que se han popularizado a nivel mundial, compartió un emotivo video en el que exalta al rey de reyes y agradece por la oportunidad de la vida.

«Hola Dios les bendiga, quería contarles a todos con una voz menos quebrada, que estaba muy emocionado de ver la gracia de Dios, la misericordia de Dios y el poder de la adoración, de cuando vas a adorar a Dios y simplemente vas y derramas tu corazón delante de Dios», fueron las primeras palabras del artista colombiano que esta semana reveló que estaba enfermo, pero no aclaró de qué.

Agrega: «en la mañana alguien que tiene acceso a los exámenes los vio, escuchó el veredicto, me llamó y me dijo tu holter (monitoreo) salió mal, básicamente tienen que operar tu corazón, me afectó, no quería que me operaran, alguien que estaba aquí conmigo nos abrazó y dijo que si eso era lo que Dios quería que íbamos a obedecerlos», quien tras la noticia recibida tomó su guitarra, empezó a tocarla; a adorar a Dios junto a su esposa y a llorar.

«Después de una hora entró el especialista, nos encontró con la guitarra y me dijo mira Alex te vamos a dar salida del hospital, no creo que necesites una operación, básicamente vas a tomarte unos medicamentos que van a hacer que tu corazón vuelva a su estado normal, fue como tan rápido el momento en que me dicen vas a operarte y pasa una hora en medio de la oración y vienen los especialistas y me dicen no tenemos que operarte, yo creo en los milagros, yo soy un milagro de Dios, tú eres un milagro de Dios, simplemente en esos momentos en donde te dan esas noticias tan devastadoras, yo te animo a que simplemente corras a los brazos de Dios, ahí solo, no necesitas a nadie, que corras en él, que te refugies en él, que derrames tus necesidad en Dios, que Dios está dispuesto a escucharte y a oír tu clamar y a sanarte, este es mi último vídeo desde la clínica porque en 2 minutos me voy», finaliza Alex Campos su video que compartió la tarde de este viernes en su página oficial.

Asimismo escribió acompañado de su video un mensaje en donde invita a adorar al creador. «Solo quiero decirte, si estás enfermo, adora, si estás sin trabajo, adora, si te sientes solo, adora, si crees que tenemos un mal gobierno y no crees justas las leyes, adora. Dios te bendiga y toma la decisión de ser alguien que cante a Dios con su vida».