Países Bajos: al menos tres personas heridas en un ataque con cuchillo en La Haya

Varias personas resultaron heridas este viernes en un ataque con cuchillo en las calles de la ciudad de La Haya, en Países Bajos, según informó la policía.

«Un incidente con cuchillo y con varios heridos en Grote Marktstraat en La Haya. Los servicios de emergencia están en el lugar», dijo la policía de la ciudad en Twitter.

Bij het steekincident aan de #GroteMarktstraat zijn er drie personen gewond geraakt. Heeft u iets gezien van dit incident, of hebt u camerabeelden of ander beeldmateriaal? Meld dit dan via 0900-8844.

— Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) November 29, 2019