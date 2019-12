Monseñor Rolando Álvarez llama a los nicaragüenses a que «no cedamos a la violencia»

El obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando José Álvarez Lagos evitó comentar este domingo sobre los recientes ataques del dictador Daniel Ortega en contra de la Iglesia católica, porque consideró que estos “no tienen sentido”, sin embargo, el prelado manifestó su preocupación por “discursos virulentos” que incitan al odio, por lo que llamó a los nicaragüenses a que “no cedamos a la violencia”.

El dictador Daniel Ortega cree que la Iglesia Católica forma parte de una conspiración en su contra porque considera que tiene “raíces somocistas”.

“Yo no me doy por aludido y creo que ningún obispo ni los sacerdotes nos damos por aludidos cuando hay ataques directos a la iglesia en cualquier tipo de declaración o cualquier tipo de discursos. Eso a nosotros no nos quita el sueño, eso no nos preocupa ni siquiera”, dijo monseñor Álvarez, después de la misa que presidió este domingo 1 de diciembre en la catedral San Pedro Apóstol de la ciudad de Matagalpa.

Mientras Ortega asegura que la Iglesia en Nicaragua tiene «raíces somocistas», esto dice el obispo de la @DiocesisdeMat , monseñor Rolando José Álvarez Lagos @laprensa @hoynoticias pic.twitter.com/bRSIG6CdxV — LuisEduardoMartínezM (@LUISEMATAGALPA) December 1, 2019

“Es que ese tipo ya de expresiones uno honestamente no les hace ni caso, creo yo que no amerita que comente ese tipo de cosas porque no tienen sentido”, continuó diciendo el obispo, el más joven de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y quien a julio de 1979 apenas estaba por cumplir 13 años.

Puede interesarle: El régimen de Daniel Ortega ocasiona grave ruptura social en los barrios: 85% de la población no confía en sus vecinos

Sin embargo, para el jerarca católico, “lo preocupante es cuando hay discursos virulentos que pareciera que van subiendo de tono y que terminan incitando a la violencia a la población nicaragüense”.

Lo de los discursos virulentos también fue parte del mensaje de monseñor Álvarez en la homilía durante la misa, en la que se refirió al adviento como una etapa de preparación espiritual para la conmemoración del nacimiento de Cristo, insistiendo también en que para los cristianos “la única fuerza invencible es el amor”.

“Es triste, lamentable y preocupante, sin embargo, que mientras los cristianos comenzamos este camino de preparación a la venida del Señor, y lo hacemos escuchando a Cristo, que nos invita a velar y a estar preparados, se estén dando en nuestra Nicaragua, discursos que no solo son virulentos, sino que cada día pareciera que van subiendo más de tono, como si se quisiera incitar al pueblo a la violencia. No cedamos a la violencia”, dijo el obispo en la homilía.

Agregó que la violencia solo engendra violencia y muerte, por lo que exhortó a los nicaragüenses a que “jamás cedamos a esas seducciones del maligno… Los nicaragüenses tenemos que seguir apostando por la fuerza del amor.

Lea además: Cardenal Leopoldo Brenes: «Nosotros no estamos para complacer deseos de personalidades»

Tenemos que seguir apostando por un alto civismo y una profunda cordura de reflexión. Los nicaragüenses tenemos que apostar por la no violencia activa, por la defensa cívica a los derechos humanos”.

Monseñor Álvarez también dijo en su homilía que “tener visión de nación es pensar no solo en el presente sino en las futuras generaciones a quienes tenemos la obligación moral de heredarles finalmente un país en paz, en justicia, en libertad”.