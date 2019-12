Disputa legal por propiedades en Laguna de Apoyo

En medio de la recesión del turismo en Nicaragua por las crisis sociopolítica desde el 18 de abril de 2018, el Complejo Turístico “Apoyo Resort” en la Laguna de Apoyo en Catarina, en Masaya, es el centro de un reclamo de 13 inversionistas estadounidenses quienes por medio de un proceso en los tribunales de Nicaragua, exigen el libre acceso a sus propiedades, ubicadas en dicho complejo.

Según los abogados Zobeyda Manzanares y Carlos Úbeda, el conflicto empezó cuando sus representados decidieron retirarse de la administración del complejo turístico, al notar que sus casas estaban deterioradas y que no recibían ninguna ganancia, más los cobros exagerados por agua, energía, mantenimiento y seguridad.

La decisión se le hizo saber al administrador de dicho complejo, Nelson Porta Núñez, por medio de sus abogados en diciembre de 2018 y de ahí empezó el malestar con los propietarios, relató Úbeda.

El pasado 4 de enero de 2019, el abogado Úbeda se presentó junto al técnico electricista certificado Carlos Robles al complejo turístico, ubicado en el kilómetro 37.5 entre la carretera Masaya, Granada, para realizar obras de mantenimiento en la villa número 318 y a su vez, en las 15 casas de sus representados, pero supuestamente les fue impedido el paso con violencia por la administración del complejo.

Dicha visita fue orientada por Luis Canales, apoderado generalísimos de los inversionistas. “Nelson Porta Núñez, administrador del complejo, con lujo de violencia junto a guardas de seguridad, no nos dejaron entrar a las villas, aunque sabían que íbamos en representación de los dueños. A mí me empujaron y caí al suelo. Nos amenazaron de llamar a la Policía si no nos íbamos del lugar”, expresó el abogado Úbeda.

Porta niega haber impedido entrada a representantes de inversonistas

Nelson Porta Núñez es el administrador del Complejo Turístico “Apoyo Resort”, desde hace siete años y además es dueño de unas villas en el lugar, dijo al ser consultado por LA PRENSA. Negó que esté obstaculizando la entrada a los dueños de las Villas o casas dentro del Complejo, ya que estos no han venido al país desde los acontecimientos de abril de 2018, pero también reconoció que no dejó entrar al complejo turístico al abogado Carlos Úbeda y al electricista, en enero pasado, porque supuestamente estos no se identificaron.

“Es un condominio no pueden entrar así nomás, tienen que identificarse y no lo hicieron. No estaban autorizados para entrar, ya que ninguno de los extranjeros me escribió un correo solicitando su entrada y sí dije que iba a llamar a la Policía”, expresó Porta al ser consultado por LA PRENSA en su casa de habitación.

Representantes de inversionistas ya habían entrado a la propiedad

Según el abogado Carlos Úbeda, el administrador Porta Núñez actuó contra ellos con conocimiento que eran representantes de los extranjeros, ya que el 10 de diciembre de 2018, él junto al electricista Carlos Robles (certificado por los bomberos) ingresaron a la Villa 318, propiedad de Rosa Cortez y Tracy Leigh Welsh, con autorización de Porta, para realizar una inspección en la propiedad donde encontraron daños valorados por más de 21 mil córdobas, ya que les habían arrancado los breakers eléctricos, el cable e incluso el medidor de energía.

Luego del hallazgo, el 21 de diciembre de 2018 el mismo abogado Carlos Úbeda se presentó junto a Luis Canales Pérez, apoderado generalísimo de las víctimas al Complejo Turístico y solicitó al administrador Nelson Porta Núñez la entrega de las llaves de 16 Villas de sus representados, pero este solo entregó siete llaves.

“Porta sabe quienes somos y en representación de quienes llegamos. No puede decir ahora que no nos identificamos”, agregó Úbeda.

Por esta situación, el abogado Carlos Úbeda, apoderado general judicial de los inversionistas, promovió una acción de amparo en la posesión en julio de 2019 contra Nelson Porta Núñez y su representada la empresa Norome Park S,A, ante el Juzgado Local Único de Catarina.

Juez falla contra inversionistas

Sin embargo, el 4 de noviembre de 2019, la juez María José Gutiérrez Ramírez falló contra los inversionistas dictando no ha lugar a la acción de amparo en la posesión, porque según su resolución Nelson Porta entregó las llaves de las Villas y por tanto no hay despojo a los legítimos dueños.

Además, señaló que cuando sucedió la perturbación alegada por el abogado Carlos Úbeda, este no estaba constituido como apoderado general judicial. Esta sentencia está en apelación.

De forma paralela, los abogados de los inversionistas presentaron acusación en la vía penal contra Nelson Porta y su representada Norome Park, por supuesta apropiación y retención indebida, usurpación del dominio privado y daños agravados. Esta causa se ventila en el mismo Juzgado Local Único de Catarina.

«Les entregan las llaves, pero no les dejan entrar y ofertan las Villas en el portal web de Apoyo Resort, sin autorización de las víctimas, las siguen explotando», refirió la abogada Zobeida Manzanares, quien lleva la causa penal de los inversionistas.

Al respecto, Nelson Porta administrador del Complejo Turístico Apoyo Resort, dijo que según el reglamento interno, él tiene bajo su administración las cabañas de los denunciantes y que esta situación se ventilará en la próxima reunión de junta directiva de todos los socios de Norome Park S,A a celebrarse el próximo 27 de enero de 2020. El complejo turístico comprende 50 villas o apartamentos con 32 dueños.

Los reclamantes

El estadounidense Bjorn Kristian Sack, tiene cuatro villas o apartamentos (214, 307, 118, 205) ubicadas en la reserva natural Laguna de Apoyo. Las compró entre el 2004 y 2005. Él es quiropráctico de profesión y decidió invertir sus ahorros en Nicaragua, según sus representantes legales, por considerar que tiene un alto potencial turístico, sobre todo en esa laguna de origen volcánico.

Al igual que Sack, 13 inversionistas más, en su mayoría jubilados estadounidenses, compraron una villa en dicha laguna, al complejo turístico Apoyo Resort manejado por “Norome Park”, administrado por Nelson Porta.

Estos son los 13 inversionistas que reclaman el acceso a sus propiedades en Apoyo: : Ann Marie Fichtinger y Gary Ralph Fichtinger (Apartamento 3 y 119), Rosemary Ann Matt y Paul Robert Sargent JR (Villa 220), Ulrich Reinecker (Villa 2), William Glen Roy Sifton y Donna Irene Sifton (Villa 219 y 7), Glen Rufenach (Villa 107), Gregory Bauer Browm (Villa 204), Tammy Jean Stromberg (Villa 218), Jeen Pierrette Fedelich (Villa 216 y 1), Rosa Esther Cortez Mendiola y Tracy Leigh Welsh (Villa 318)