Las otras caras de Óscar Miranda conocido como «El Marginal»

Ya llegó a los 95 mil seguidores en su cuenta de Facebook, una cifra que tiene muy emocionado a Óscar Ulises Miranda García, mejor conocido en el medio humorístico nicaragüense y algunos países del mundo como Óscar Miranda “el Marginal”.

De hablar sencillo, figura bien definida y dicharachero, así es este joven de 27 años que como cualquier mortal viaja en las rutas de la capital, tiene deudas, necesidades, problemas personales que resolver; no le niega el cariño a la comida y si se trata de indio viejo con carne de res y cerdo, quedan “planchados” con él.

Es licenciado en Filología y Comunicación por la UNAN-Managua, cree en Dios, es hijo de padre artista, fue Mister FilCom 2010 en la universidad y habita en el barrio Julio Buitrago de la capital. Conozca más de este personaje pinolero…

Actualmente creo contenido para redes sociales…

Ahorita estoy enfocado en Facebook, ya tengo 95 mil seguidores, hago videos y dicharachero de comedia, además de ello he creado 6 personajes originales de Óscar Miranda. Vendo y hago publicidad a través de mi página.

Desde el Marginal hasta la piripipí…

Mi personaje principal se llama Anabell Isabel del Socorro Beteta López, por este personaje he conseguido muchos seguidores, pero en realidad la página empezó con el Marginal, que representa vivencias cotidianas que a diario vivimos los nicaragüenses, es la representación de un niño y su mamá Doña Mar.

Este es el primer video con el que Óscar Miranda debutó en las redes sociales:

A partir de estos dos personajes, fui creando más…

Nace Doña Chilo, la mamá de Anabell Isabel y la Piripipí, un personaje que mete aquí y saca allá, un típico personaje de un barrio nicaragüense; y dos personajes más que no los interpretó yo, sino que unos amigos míos, pero todo el perfil, nombre y comportamientos son creados por mí. Además vendo camisetas de la línea AI LOVIU de la Anabell Isabel.

En cuanto a mi talento y todo esto del humor, pienso que es nato…

Lo descubrí hace un año, precisamente el 28 de noviembre del 2018 cumplí un año de estar trabajando contenido para redes sociales, anteriormente me dedicaba a bailar en diferentes agrupaciones, soy bailarín —desde que tenía 10 años— y estaba enfocado en mis estudios universitarios, además de hacer modelaje.

Mis videos los trabajo con apoyo de una aplicación…

Me acuerdo que la descubrí un día que estaba vagueando, como todo mundo en el teléfono, y comencé a grabar videos para mí. Recientemente una amiga me había dicho “pintame”, entonces le digo yo “no se dice pintame estúpida, se dice maquillar marginal” y plum me quedé que iba a hacer un video de eso y así nace el Marginal (nombre que le dieron los mismos seguidores) y todo el universo de personajes.

Algún recuerdo que tenga de pequeño con todo lo que estoy haciendo ahora…

Todo. Porque todo lo que yo hago y plasmo en mis videos son vivencias mías que en algún momento de mi vida he pasado por eso, escuchado y visto de mi círculo, de mi familia, vecinos, amigos…

Uno de mis grandes sueños es..

Ser creador, director, productor de un programa que ayude a la sociedad nicaragüense a salir adelante de los distintos problemas que tiene nuestro país, yo creo que los periodistas tienen un gran trabajo: salvar la verdad, representar la verdad y defender la verdad, tres palabras que siempre me han motivado.

Tuve un programa en YouTube con Flavio David…

“Sexo, cámara, acción”, hicimos diez videos dirigido a la juventud nicaragüense para hablar temas sobre sexualidad, desde un punto de vista joven con un panel de chavalos, para acercarlos a la sexualidad, luchamos por meterlo programa a la televisión, pero se nos cerraron las puertas en todos los canales, algún día en una nueva versión de Nicaragua lo vamos a hacer.

Tres deseos que le pediría a Dios…

Que le regale más vida a mis padres, para poder honrarlos como yo quiero, porque son el motor que me ayudan a avanzar, que nos regale salud y felicidad porque le hace falta a la humanidad; y que les dé sabiduría a todos los gobernantes para poder ejercer su trabajo, el trabajo es gobernar y no reprimir, ni callar a la gente.

Hay críticas de personas de que no reacciono ante la situación que vivimos…

Sí reacciono desde mi Facebook personal, pero no en la página de comedia, porque yo creo que para que aprendamos a avanzar hay que saber diferenciar lo profesional, político y personal, no podemos mezclar, todo debe tener su momento y su lugar, no puedo dar mi opinión o criterio en mi página que es de humor, muy distante a la política.

Proyectos…

Lanzar mi show de comedia en vivo mezclado con baile, será un stand up comedy and dance, con todos mis personajes, hacer todo lo que pueda para que la gente salga contenta.

Tiempo libre

Siempre es bailar, me encanta la música de Shakira y Britney Spears, también ir al gimnasio, le dedico tres horas diarias.