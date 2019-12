El actor Sebastián Rulli se desnuda en Instagram por una buena causa. Aquí te contamos cúal

Tres fotos. Con eso calentó la red social de Instagram.

El actor argentino Sebastián Rulli, reconocido por su papel en producciones como ‘Teresa’, y quien actualmente es el esposo de actriz Angelique Boyer, realizó tres publicaciones donde dejo muy poco a la imaginación mientras disfrutaba de una tarde de sol y playa.

Primera publicación



“Encuesta: A los que les gusta ver gaviotas, coloquen (👍) , a los que no (👎 ), y a los que les da igual (🤷‍♂️) .

También se aceptan otras respuestas. ¿Cuál será el resultado?», era el texto que acompaña la foto donde aparece de aparece de espaldas mostrando sus «pompis». Pero eso no quedó ahí.

Segunda publicación

«Si esta foto pasa el medio millón de likes, les prometo que la siguiente es la del Millón. Dicen que la curiosidad vence al miedo más fácilmente que el valor, será cierto? . Quisiera abrazarlos a todos en este día de acción de gracias pero cómo ven, ahora no puedo», escribió Sebastián en la segunda foto donde aparece en el mismo lugar pero de frente, tapando su parte íntima con sus manos. En la foto uso las etiquetas #conlasmanosarriba #esperonomecensuren, lo que provocó que sus seguidores pidieran más.

Tercera publicación

«Finalmente, aquí mostrando las palmas de mis manos. Y si no se ve más es por la basura. Ojalá está foto llegue al Millón, pero de personas que piensen de esta manera: Lastima que la basura en las playas siga contaminando tanto, inclusive esta foto. Si no hubiera tanto plástico desparramado por todos lados, realmente está playa sería un paraíso. Este mundo sería muy diferente. Que pena que como sociedad no nos hagamos responsables y culpemos siempre a los demás. Empecemos por nosotros. No tiremos basura , evitemos usar tanto plástico . Limpiemos las playas, recojamos lo que podamos. Ojalá esta locura que se me ocurrió y que parece chistosa ayude a concientizar lo importante que es cuidar nuestro medio ambiente… Nuestro Planeta. Gracias por sus likes y comentarios, pero más les voy a agradecer que ayuden a difundir este mensaje».

Ese fue el mensaje que acompañó la imagen que todos esperaban, donde no se tapaba su miembro, pero que un residuo de plástico no dejaba ver nada.