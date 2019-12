Trump anuncia que EE.UU. impondrá de nuevo aranceles al acero y al aluminio de Brasil y Argentina

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes en Twitter que volverá a imponer aranceles al acero y al aluminio procedentes de Brasil y Argentina.

Esto significa que las importaciones de esos materiales que lleguen a la frontera estadounidense tendrán un recargo, lo que podría disuadir a la industria local de comparar acero o aluminio procedente de esos países.

Los expertos advierten que es probable que la medida lleve a las compañías en EE.UU. a buscar nuevos proveedores que les permitan mantener el precio de sus productos y seguir siendo competitivos en el mercado global.

El acero y el aluminio son usados intensivamente por la industria alimentaria en envases y para la protección de sus productos, así como en la industria automotriz para la fabricación de vehículos y de piezas o en la fabricación de maquinaria.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, respondió este lunes que hablaría directamente con Trump sobre la decisión.

Del tuit en el que el presidente afirma que pondrá en marcha esta medida se desprende que la amenaza está ligada al desplome del real y el peso frente al dólar.

Trump cree que está devaluación es premeditada y daña la competitividad de las empresas estadounidenses en los mercados internacionales sobre todo de su sector agrícola.

«Brasil y Argentina han registrado una devaluación masiva de sus divisas, lo que no es bueno para nuestros granjeros por lo que, con efecto inmediato, voy a restaurar los aranceles al acero y al aluminio importado desde estos países», dice la primera parte del anuncio en Twitter.

Brazil and Argentina have been presiding over a massive devaluation of their currencies. which is not good for our farmers. Therefore, effective immediately, I will restore the Tariffs on all Steel & Aluminum that is shipped into the U.S. from those countries. The Federal….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2019