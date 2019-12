Katsumi Bani, exalcalde opositor perseguido por Evo Morales: su error fue haber «creído que era enviado de Dios»

Katsumi Bani es un conocido para Evo Morales. En el 2012, lo persiguió, lo encarceló y al no contar son suficientes pruebas, lo debió liberar. Bani, nacido en San Juan de Yapacaní, Bolivia, pero de padres migrantes japoneses, debió resistir como opositor y líder comunitario a los 14 años que gobernó Morales, quien lo asedió para despojarlo de la alcaldía de Santa Juan, municipio del departamento de San Cruz, situado al este de Bolivia.

El departamento de Santa Cruz fue clave en la dimisión de Morales, acorralado por los señalamientos de fraude en las elecciones del pasado 20 de octubre y la presión que ejercieron las fuerzas armadas, que le sugirieron dejar el poder tras década y media en el mismo para evitar un mayor baño de sangre en Bolivia.

Al igual que el régimen de Daniel Ortega, Morales también impuso durante su administración un férreo control de los poderes del Estado y de persecución contra quienes le adversaban, con tácticas represivas sofisticadas y muy bien estructuradas.

«Creo que, desde su inicio de su gobierno, Evo Morales tenía claro que, deberían tomar y manejar todos los Órganos (poderes) del Estado para hacer de la suya y someterlos a los lineamientos que se venía dándose durante los casi 14 años de su gobierno», afirma Bani, quien gobernó durante dos periodos ( 2005 – 2009 y 2010 – 2015) la alcaldía de San Juan.

Fue en la segunda gestión que Morales arreció la persecución contra Bani, a quien enjuició por la adquisición de un bus escolar de segunda mano. Cuando el también líder comunal se hizo con la comuna en el 2010, el Gobierno de Evo había advertido que lo despojaría de la silla municipal a su tiempo. Así comenzó el hostigamiento a través de los concejales.

Para Bani el gobierno de Morales dejó un sabor agridulce: por un lado hubo avances en materia de empoderamiento y crecimiento económico, pero a costa de la demolición de la institucionalidad.

¿Qué significó para Bolivia 14 años de Evo Morales en el poder?

Para Bolivia significó estos casi 14 años del gobierno de Evo Morales un periodo de crecimiento excepcional de la economía y desarrollo en infraestructuras públicas y privadas, también el empoderamiento de una parte de los movimientos sociales por el lado positivo y por el otro lado negativo la desinstitucionalización sistemática de los aparatos gubernamentales y el abuso de poder en todos los niveles. En resumen, se puede decir que, fue un periodo de esperanza, realización y frustración.

¿Cuáles eran las tácticas de represión que Evo Morales, en sus 14 años al frente de Bolivia, aplicó para mantener controlada a la oposición?

Puede haber existido tácticas muy sofisticadas y muy bien estructuradas, pero la manera de constatación empírica es la toma de todos los Órganos (poder) del Estado, especialmente el Órgano Judicial que logró copar el Tribunal supremo de justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional, para amenazar, intimidar, chantajear a los opositores al partido del Movimiento al Socialismo (MAS) que, consideraban enemigos o estorbos a los supuestos procesos de cambio que han pregonado siempre desde su ascensión.

¿Cómo se manejaban los distintos poderes del Estado? ¿Realmente funcionaban las instituciones?

Creo que, desde su inicio de su gobierno, Evo Morales tenía claro que, deberían tomar y manejar todos los Órganos (poderes) del Estado para hacer de la suya y someterlos a los lineamientos que se venía dándose durante los casi 14 años de su gobierno. Por consiguiente, era muy evidente que todos los Órganos del Estado había perdido toda credibilidad por el manejo discrecional a los intereses del Partido del MAS.

¿Cuál era el trato del Gobierno de Evo hacia las alcaldías opositoras? ¿Qué mecanismos utilizaba para destituir a los alcaldes opositores? ¿A cuántos enjuició?

El trato de Evo Morales a los alcaldes opositoras considero que ha sido casi siempre cordial, aunque en algunas ocasiones nos hacían sospechar estos tratos, porque previo a los encuentros o reuniones con Evo Morales con todos los alcaldes, los alcaldes del MAS tenían otra reunión con sus operadores ministros.

Los mecanismos para destituir a los alcaldes opositores, eran casi siempre utilizando procesos judiciales al extremo que, en la Ley marco de autonomías y descentralización promulgado el 2010, lograron incorporar un artículo que, a simple acusación formal de cualquier ciudadano por cualquier supuesto delito, el fiscal tenía la atribución de suspender temporalmente de sus cargos, aunque este extremo fue declarado posteriormente por el Tribunal Constitucional Plurinacional como inconstitucional al principio de 2013, pero para esta fecha ya hubieron varios alcaldes suspendidos temporalmente y algunos definitivamente, no conozco exactamente cuántos alcaldes fueron suspendidos utilizando este mecanismo.

¿Qué acciones de represión ejerció Evo Morales contra tu administración? ¿Cómo lograste superarla?

En mi caso específico, sucedió en mi segunda gestión ya que en el momento del escrutinio en las elecciones municipal del año 2010 donde habíamos ganado al candidato del MAS del partido de Evo Morales, yo ya había recibido la amenaza verbal de que me iba a suspender del cargo, dicho y hecho empezaron el hostigamiento y amenazas mediante los Concejales contrarias a mi agrupación ciudadana y de los parlamentarios y asambleístas del MAS, logrando su cometido luego de 2 años en el año 2012 a una audiencia cautelar ante una juez por los supuestos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica por la adquisición de un bus escolar de segunda mano y la adquisición de material árido para el mantenimiento de los caminos rurales. La descarada justificación de la juez que, la fotografía del registro domiciliario emitido por la Policía Boliviana estaba impresa en una hoja bond simple y no en papel fotográfico entre otros justificativos, me envía a la Cárcel de Palmasola como detención preventiva por riesgo de fuga y posible obstaculización en las investigaciones, pero luego de 3 semanas detenidos me otorga una medida sustitutiva para poder defender en libertad y de hecho, luego de 2 años en el año 2014 cumpliendo durante este tiempo la presentación cada 2 semanas a la Fiscalía a firmar el libro de presentación y 1 vez cada mes al juzgado y con arraigo, se me emite finalmente la resolución de sobreseimiento porque no encontraron elementos que me pueda probar el supuesto delito. Aunque durante este tiempo, las amenazas no cesaban incluida la amenaza de muerte para que renuncie al cargo de alcalde.

A la administración de Morales se le atribuyen varios logros económicos, incluida fuerte caída de la pobreza. ¿Cuál es tu valoración? ¿Son sostenibles?

Los números demuestran que, si hubo un crecimiento considerable en el desarrollo económico del país y ciertamente en diferentes indicadores incluyendo los índices de pobreza y extrema pobreza han bajado, aunque una cosa es ver en números y otra en los hechos, las áreas rurales y periferias de las ciudades podemos ver todavía muchas personas en condiciones de vidas precarias.

Principalmente los bonos (subsidios para madres gestantes, estudiantes, adultos mayores y otros) ciertamente han beneficiado a los sectores pobres especialmente de las áreas rurales, pero eso ha ocasionado también que con estos dineros muchos campesinos hayan migrado del campo a la ciudad sin resolver el verdadero problema de la pobreza.

Para mí el mayor defecto de esta política de bonos o subvención es que disponen de recursos económicos provenientes de los recursos naturales no renovables como el gas o petróleo y de las minas y quienes dicen que son de los impuestos, verdaderamente las excesivas cargas impositivas y perversas para las actividades económicas legales ni hablar de las extorsiones en las aduanas para las importaciones.

Para mí queda demostrado que el crecimiento económico boliviano no fue un crecimiento proporcional al desarrollo humano ni social, demostrado cuando el presidente viajaba en avión privado para ser atendido en un hospital en el extranjero, mientras la gran mayoría de los bolivianos siguen haciendo largas filas para ser atendidos en los hospitales públicos sin medicamentos o ver a Evo Morales gobernando desde un suntuoso palacio de gobierno cuando los policías ni siquiera tienen presupuestos para pagar las facturas de los servicios básicos.

¿Cuáles fueron los errores que cometió que precipitaron su caída?

El error que cometió Evo Morales que precipitaron su caída fue, haber subestimado la realidad nacional y querer perpetuarse en el poder violando la Constitución Política del Estado, haberse alejado de su pueblo y haber creído que era enviado de Dios como se lo decían los asesores trasnochados.

¿Cómo era la relación Estado- sector privado? ¿Crees que tuvo la empresa privada alguna responsabilidad en la demolición de la institucionalidad de Bolivia?

La relación entre el gobierno de Evo Morales con el sector privado en su primera gestión ha estado marcado de tensiones por las amenazas y acciones que tomaban con la nacionalización de empresas privadas, pero con el pasar del tiempo muchos empresarios privados encontraron una oportunidad de acercarse al entorno del gobierno de Evo Morales y aprovechando del crecimiento económico por los altos precios de las materias primas de las minerías como de los hidrocarburos y las inversiones públicas muchas empresas privadas lograron posicionarse con beneficios favorables, pero esto para mi ha contribuido al crecimiento descomunal de la corrupción en todos los niveles de gobierno e instituciones públicas demoliendo la institucionalidad del Estado.

¿En qué momento se comenzó a demoler la institucionalidad en Bolivia, que daban señales hacia una dictadura?

Pienso que cuando lograron incorporar a la nueva Constitución Política del Estado a través de la Asamblea Constituyente la elección de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional todos ellos mediante sufragio universal previa selección discrecional en el Congreso Nacional con mayoría de congresistas del partido del Movimiento al Socialismo.

Evo Morales asegura que fue víctima de un golpe de Estado. ¿Qué percibe la Bolivia de adentro, de las comunidades?

Hay que entender primero, qué es un golpe de Estado en su concepto básico y para Evo Morales y sus simpatizantes porque lo que ocurrió en Bolivia de ninguna manera fue un golpe de Estado porque nadie ha tomado el poder a la fuerza, siendo únicamente las movilizaciones ciudadanas generalizadas con un paro general en todo el país como medida de protesta y que no tuvo otra opción que renunciar a la presidencia y abandonar el país.

Lo ocurrido en Bolivia el 20 de octubre, fecha de las elecciones generales 2019, fue el detonante de muchas acumulaciones de broncas y ofensas a la buena fe de todos los bolivianos que aún tenían la esperanza del juego democrático con las elecciones, pero el fraude en todo el proceso de elecciones se hicieron tan evidente y hechas descaradamente por los administradores del proceso que fue el órgano Electoral Plurinacional y los Tribunales Electores Departamentales y los Juzgados electorales, quedó en evidencia que los jurados de las mesas de sufragios que en teoría son ciudadanos designados aleatoriamente son burlados. Por otro lado, la complicidad de los funcionarios públicos del gobierno central y de todos los gobiernos subnacionales afines al Movimiento al Socialismo que fueron los operadores del monumental fraude.

¿Quiénes ganan y quiénes pierden con la caída de Morales?

Para mí la caída de Evo Morales ganan los bolivianos que creen en la libertad y en la democracia y pierden los creyentes y simpatizantes del partido Movimiento al Socialismo y de los supuestos seguidores llamados procesos de cambio.

¿Cuánta influencia tenía Venezuela, dígase Nicolás Maduro, en la administración de Morales?

Considero muy complejo saber qué grado de influencia tuvo Venezuela en la administración de Evo Morales porque hay que conocer la realidad venezolana en su contexto real y no la conozco. Lo mas evidente para nosotros fue la extrema complacencia con las Fuerzas Armadas y no tanto con la Policía Boliviana, en Bolivia son dos instituciones separadas.

¿Qué papeles jugaron la Policía y el Ejército en la permanencia de Morales en el poder durante estos 14 años? ¿Por qué crees que ambos cuerpos armados decidieron poner un alto?

La Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas sin duda han jugado un papel muy importante en la permanencia de Evo Morales en el poder durante estos 14 años porque ha logrado subordinar en casi todas sus acciones especialmente con los mandos superiores.

La razón del porqué la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas decidieron poner un alto a Evo Morales es porque vieron la real situación del país y optaron por ponerse al lado del pueblo y probablemente se dieron cuenta que estaban equivocados y tuvieron la capacidad de interpretar y aplicar oportunamente la Constitución Política del Estado.

Durante años Venezuela oxigenó a varios de sus aliados con millonarios recursos provenientes del petróleo. ¿Fue el caso de Bolivia? ¿Cómo se manejaron esos fondos, en caso que hayan llegado a ese país?

En los primeros años del gobierno de Evo Morales tuvimos una intervención muy fuerte y directa del gobierno de Venezuela a través de su Embajada en Bolivia especialmente a los Gobiernos Municipales y movimientos sociales afines al partido de Gobierno, fondos denominado TCP-ALBA. Los mecanismos de acceder a estos fondos provenientes de supuestas donaciones se ejecutaban de la siguiente manera; el mismo presidente Evo Morales los convocaban a todos los alcaldes a una reunión para la presentación de proyectos de infraestructuras a diseño final que tenga un presupuesto máximo de 300,000 dólares americanos y que inmediatamente era revisados por los técnicos de la embajada venezolana y técnicos del Gobierno e inmediatamente el mismo presidente Evo Morales anunciaba la aprobación del proyecto para la firma del convenio. Posteriormente este proyecto se convierte en el programa Bolivia Cambia – Evo Cumple a través de la Unidad de Proyectos Especiales UPRE dependiente del Ministerio de la Presidencia.

¿Desde cuándo se comenzó a percibir el descontento de los bolivianos hacia la administración de Morales?

Creo que el momento que acrecentaron el descontento de los bolivianos hacia la administración de Evo Morales fue cuando en el Referendo del 21 de febrero de 2016 que, él mismo convocó, el 51.3 por ciento de los bolivianos dijo NO a la modificación del Artículo 168 de la Constitución Política del Estado que limita la reelección por una sola vez de manera continua y que él mismo dijo previo a los resultados que si perdía se iba callado del gobierno cumpliendo el mandato constitucional.

Sin embargo, aduciendo que los resultados negativos fueron manipulados producto de una publicación periodística de mentiras por una supuesta existencia de un hijo con una alta ejecutiva de la empresa contratista China CAMC Sra. Gabriela Zapata, acude a los movimientos sociales afines a su partido para interponer al Tribunal Constitucional Plurinacional un recurso abstracto de inconstitucionalidad contra la limitante constitucional a los mandatos consecutivos y con todo artimaña se postula como candidato a la presidencia de las elecciones generales del 20 de octubre de 2019. Y para rematar se descubre el fraude monumental más que evidente de los resultados de las elecciones donde termina de perder absolutamente toda credibilidad de su personalidad.

¿Crees que Bolivia hoy está mejor que antes de la salida de Morales?

Es muy prematuro poder aseverar si hoy, está mejor o no antes de la salida de Evo Morales, pero creo que podemos estar seguro que la recuperación de la libertad y la democracia es el mayor tesoro recuperado.

¿Qué acciones a tu consideración se deben llevar a cabo para evitar que exista otro Evo Morales en Bolivia?

Para que no se repita la ascensión de un gobernante con las características de Evo Morales, para mi considero que se debe encarar dos cosas, en el ámbito político, todos debemos elegir a los mejores ciudadanos como gobernantes y que estos cumplan con el mandato de sus ciudadanos en capacidad, transparencia y honestidad, ante todo. Y, por otro lado, transformar el sistema educativo, no basta con construir escuelas bonitas y modernas si no mejoramos en la calidad de los docentes.