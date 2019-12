Estados Unidos usa Twitter como su primera vía de mensajes contra la dictadura de Daniel Ortega

La administración de Estados Unidos no ha bajado la intensidad de sus críticas contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo que reprimen Nicaragua. Este dos de diciembre, el secretario del Departamento de Estado, Mike Pompeo, emitió un nuevo mensaje de advertencia de nuevas sanciones contra el régimen, a través de su cuenta en Twitter.

«Estados Unidos está tomando medidas para restaurar la democracia en #Nicaragua . Después que @realDonaldTrump firmara la orden ejecutiva 13851 el año pasado, hemos sancionado a 10 funcionarios de alto nivel y 1 entidad. ¿Quién es el siguiente? Continuaremos responsabilizando al régimen de Ortega hasta que se restablezcan las libertades», dijo Pompeo.

The U.S. is taking action to restore democracy in #Nicaragua. After @realDonaldTrump‘s signing of Executive Order 13851 last year, we’ve sanctioned 10 high-level officials & 1 entity. Who’s next? We will continue to hold the Ortega regime accountable until freedoms are restored. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 2, 2019

El trino fue retuiteado de inmediato por el subsecretario interino para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Michael Kozak, quien lleva una inusual jornada de seis mensajes consecutivos advirtiendo de nuevas acciones de Washington contra la camarilla de funcionarios del dictador Ortega.

Kozac, quien fue nombrado en septiembre pasado como Subsecretario interino de Estado de Estados Unidos para el hemisferio Occidental, en sustitución de Kimberly Breier, y en el marco de la destitución de John Bolton como asesor de seguridad, no ha dejado en paz su cuenta en Twitter para advertir de nuevas sanciones y otras medidas contra Ortega, por su política de represión que desde abril de 2018 lleva 328 muertes, miles de heridos, cientos de detenidos, secuestrados y decenas de miles de exiliados.

Esta es la cronología de los mensajes de Michael G. Kozac desde el pasado 27 de noviembre:

2 de diciembre:

.@SecPompeo: 🇺🇸 toma acción para restuarar democracia en #Nicaragua. Con Orden Ejecutiva 13851 de @realDonaldTrump, hemos sancionado a 10 altos funcionarios y 1 organización. ¿Quién sigue? Continuaremos haciendo que el régimen Ortega rinda cuentas hasta que restaure libertades. https://t.co/dJpY7CEWYZ — Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) December 2, 2019

1 de diciembre

#EEUU está tomando medidas p/restaurar la democracia en #Nicaragua. Noviembre 2019: @USTreasury sanciona a 3 oficiales del régimen involucrados en abusos a DDHH, fraude electoral y corrupción en el Seguro Social: Ramón Avellán, Lumberto Campbell & Roberto López. #NicaActionNow pic.twitter.com/mV77IVpmqr — Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) December 1, 2019

30 de noviembre:

EEUU está tomando medidas p/restaurar la democracia en #Nicaragua. Junio 2019: @USTreasury sanciona a 4 miembros del círculo interno de Ortega por la persecución de voces en pro de la democracia: Gustavo Porras, Orlando Castillo, Sonia Castro, Oscar Mojica. #NicaActionNow pic.twitter.com/FbWYZiILBc — Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) November 30, 2019

29 de noviembre:

#EEUU está tomando medidas p/restaurar la democracia en #Nicaragua. Abril 2019: @USTreasury sancionó al hijo del Pdte Ortega y VP Murillo y a Bancorp x ser donde el régimen emplea fondos con fines ilegales. Bancorp cerró sus puertas ese mismo mes. #NicaActionNow pic.twitter.com/3Cg84CifVd — Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) November 29, 2019

28 de noviembre

#EEUU está tomando medidas p/restaurar la democracia en #Nicaragua. Nov 2018: @USTreasury sancionó a VP y 1ra Dama Murillo y al Asesor d Seguridad Moncada Lau x sus participaciones en el desmantelamiento de instituciones democráticas y serias violaciones de DDHH. #NicaActionNow pic.twitter.com/pvPkuKL08I — Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) November 28, 2019

27 de noviembre:

The U.S. is taking action to restore democracy in #Nicaragua. One year ago @POTUS took action & began sanctioning high-level Nicaraguan officials. Tragically, the Ortega regime continues to repress & abuse Nicaraguans. We will continue to hold them accountable. #NicaActionNow — Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) November 27, 2019

27 de noviembre:

Este día, además, compartió las declaraciones de la vocera del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, quien insistió en la visión de la administración Trump contra la dictadura Ortega-Murillo.