Poetas alzan sus voces para prevenir desde sus versos libres la violencia hacia las mujeres en Nicaragua

«Mi voz hace erupción. / Explota el magma que fluye dentro de mí, / impotencia y dolor / se mezclan en la fusión volcánica», dice uno de los emotivos y explosivos versos inéditos de Elsa Espinoza Orozco, que recoge el sentir de las mujeres que levantan sus voces contra la violencia de género y el machismo.

Este y otros poemas serán leídos por el Colectivo de Mujeres Poetas Sin Fronteras que realizará su segundo recital y ejercicio de laboratorio de creación poética, enfocado en la campaña #NoSoyYo, la cual «busca prevenir la violencia hacia la mujer por razones de género”, comentó Espinoza Orozco, una de las promotoras del evento.

Tendrá lugar este miércoles 4 de diciembre, a las 6:00 p.m., en el local alternativo de Pergamino Art Coffee & Food. Asimismo habrá micrófono abierto y un laboratorio experimental de poesía libre. Entrada gratis.

El recital de poetas de Estelí, El Rama, Bluefields y de Managua, también busca “evidenciar y denunciar públicamente los abusos hacia las mujeres y emplear la poesía como canal de denuncia y acción para el cambio”, agregó Espinoza Orozco, autora del poemario “Ecos y reflejos”, que recién presentó en varias partes del país.

Desde la mesa de lectura las poetas también harán conciencia sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Participarán: Mabel Gaitán, Kardel Carrillo, Gioconda Delgadillo, Sarahí Mendoza, Melba Bermúdez Flor de Liz Mendoza, Mónica Urbina, Eunice Lacayo, Brenda Martínez y Estrella Rodríguez.

«Poética Lab, vivir libre de violencia es mi derecho»

Sobre este ejercicio de creación poética libre y experimental, Espinoza Orozco comentó que en la práctica se realizará sobre un mural interactivo de papelógrafo que se instalará en una pared.

Sobre el mismo, las personas que lo deseen podrán escribir sus versos o pensamientos, y así volverse protagonistas del poema de escritura colectiva. Además podrán dibujar. Al final se editará el poema y se dará a conocer al concluir la acción de “Poética Lab”, comentó la poeta.

Este ejercicio de “Poética Lab”, busca llamar la atención entre los asistentes y enviar su mensaje que “hacer poesía no es aburrido”, sino que puede ser participativo, curioso, y un instrumento para hacer conciencia desde la poesía, en la lucha para erradicar la violencia de género.

La campaña #NoSoyYo, es articulada por los grupos: Enredadas, por el arte y la tecnología, Brujas mal portadas, Las malcriadas, Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN).

Muestra poética:

Mujer volcán

Elsa Espinoza Orozco, Managua

Cómo no disfrutar de ser mujer,

de haber nacido entre el maíz y el cacao,

de balancearme entre las burbujas del cielo, rebosante de vida, libre y segura

sobre el verde que habita en mí.

Ay! Pero el abismo parpadea día y noche

sin perder el ritmo como engranajes de fábricas.

Me punza el clítoris,

tras cada gesto o mirada morbosa,

tras cada rose indeseable, o los ramos de silbidos para perros,

chantajes, asedios y abusos…

El acoso es un mar de hastío infinito.

Te crees con control sobre mí,

entiende que el valor de las mujeres es inversamente proporcional a la suma de tus comentarios sexistas.

No soy esponja de tu ego herido,

Crimen pasional no existe, se llama femicidio!

Mi voz hace erupción.

Explota el magma que fluye dentro de mí,

impotencia y dolor

se mezclan en la fusión volcánica.

NO. No soy yo.

Ser mujer no es un delito.

Tu morbo no se justifica.

Mi cuerpo es mío.

Basta de abusos depredador.

Incinérate con mi voz.

Mi NO se respeta y mi denuncia se hace valer.

Correrá la voz nación a nación,

pueblo a pueblo,

mujer a mujer.

Se romperá el silencio cómplice.

Juntas somos cadena volcánica.

¡No soy yo, es tu violencia!

Muñeca de papel

Gioconda Delgadillo, Estelí

Trazo un frágil rostro

en su mente imperfecta.

Dibujo sus labios con morbosidad.

Con líneas cubrió una pena.

La tierna inocencia en la oscuridad.

El pincel rasgaba un vestido, ensañándose con libertad.

Real como sus pasos, cuando pasaba el umbral.

La muñeca de papel temblaba.

La línea indicaba su alma.

Él tan solo avanzaba,

ante el silencio de la sociedad.

Sueños rotos

Kardel Carrillo, El Rama

Como cristales rotos esparcidos en el universo de su virginal regazo, los sueños de una niña sangraron dejando huella como lúgubre

pesadilla, que aniquilaba de golpe su inocente sonrisa, sus carcajadas de niña.

Ella dijo: ¡Basta,basta!… –Su tenue voz que aún no maduraba, nadie,

nadie la escuchó.

Su verdugo sin piedad le hurtó su dignidad. Ella no quería ser parte de una estadística, ella solo quería correr, jugar con libertad.

¡Basta ya de tanta ironía y de engullir la falsa justicia, bozal de grito

desgarrador que existe! Cansado está el silencio de pernoctar en las tiernas mentes sin fuerzas para demandar sus derechos, los que la

sociedad dice que tienen… — guardados en el archivero de un tribunal —.

Ya no….

Melba Bermúdez, Managua

Ya no tengo miedo de verme al espejo

Ya no me intimida eso que tú piensas

Ya no tengo miedo al desplegar mis alas

Ya no tengo excusas solo inmensas ganas

Le digo a la vida que estoy preparada

Que anhelo mis sueños y que voy por ellos

Que tejí mis alas con mucho valor

Que hoy le agradezco por mi hermosa historia

Esa que me hizo la mujer que SOY