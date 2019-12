Nicaragua, campeón del Centroamericano de Clubes de Baloncesto sobre Sillas de Ruedas

Ya sea a nivel casero o internacional, los atletas de baloncesto sobre sillas de ruedas nunca se quedan con las manos vacías y eso es debido a su esfuerzo, disciplina, coraje pero sobre todo corazón como recientemente sucedió cuando derrotaron 43-34 al equipo Transición, de Guatemala, para convertirse en los nuevos reyes del Campeonato Centroamericano de Clubes de Baloncesto sobre Sillas de Ruedas, que finalizó el fin de semana en Guatemala.

Fue la primera vez que Nicaragua compitió en este evento deportivo en el cual participaron Honduras, El Salvador y Guatemala, con dos equipos, en este caso Transición y Asodesis.

Vencer a Transición fue una dulce venganza para la tropa pinolera pues en la etapa regular habían tropezado 45-46.

«Cuando perdimos con Transición pusimos a prueba el carácter, nuestra pasión por este deporte pero también la convicción de querer hacer las cosas bien. Fue también como revisar las estrategias y métodos que estábamos usando en el campeonato. Gracias a Dios hicimos las correcciones y logramos la victoria, fue un campeonato de mucha exigencia», explicó el entrenador Tomas Alvarado.

Sangre nueva

El entrenador contó que los países están elevando su nivel de juego a nivel centroamericano y Nicaragua también está apuntando en esa dirección, por lo que llevó a un grupo de chavalos para competir por vez primera a nivel internacional combinado con jugadores de experiencia.

«Nicaragua fue reforzada con cuatro atletas del Torneo Selectivo que celebranos en el parque Luis Alfonso. Llevamos por vez primera a los jugadores Marcos Melgara, Oscar Cruz, Mario Castellón y Juan Ríos quienes jugaron muy bien. El menor de los jugadores tiene 24 años y el mayor 36 años. La idea es ir creando condiciones e ir relevando la selección con miras a los Juegos Paracentroamericanos del 2021 que serán en Santa Tecla, El Salvador, pues nuestra selección ya está un poco mayor», agregó Alvarado, quien agradeció a la Federación Deportiva del Comité Paralímpico Nicaragüense (Fedcopan) y al Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) por el apoyo.

El mentor expresó que los jugadores nuevos son los que darán la pauta para mandar al retiro a los experimentados.

«A los atletas nuevos les digo que son ustedes los que me van a decir cuando voy a cambiar a un jugador viejo, hasta que superen al viejo los voy a relevar, no soy me tengo que ir por romanticismo, ante todo yo quiero resultados. Tenemos alrededor de ocho jugadores nuevos con esa visión», manifestó Tomas.

Tomas recordó que a través del deporte se trata de sensibilizar y concientizar a la gente de lo que son capaces las personas con discapacidad si se lo propone y sobre todo si tienen el apoyo para contribuier a una socidad inclusiva.

«El Salvador me preocupa más que Guatemala pues tienen chavalos más jóvenes, pero aún tenemos tiempo para trabajar nosotros también. Una de nuestras debilidades de Nicaragua es el tiro de media distancia, nosotros dependemos mucho del rebote por la ventaja que nos da de tener jugadores altos, pero no podemos estar dependiendo de eso, tenemos que sumar en nuestro plan de ataque el tiro de media distancia», señaló Tomás.

Sobresalieron

A nivel individual en el evento destacaron los pinoleros Aaron Cruz y Richard Hodgson.

«Gracias padre eterno por ser un buen jugador y gracias por este gran triunfo que nos diste junto con mi equipo este trofeo, es una prueba más que si se puede hacer cosas grande, viva Nicaragua», escribió Cruz en su cuenta de Facebook.



Cruz fue nombrado el Jugador Más Valioso del evento, mientras que Hodgson fue el líder encestador de Nicaragua.

«A pesar de mis desobediencias pero siempre creo en él, siempre me da la victoria, gracias mi Dios, nuevamente campeón junto a mis compañeros», escribió en tanto Nelson Ramírez en su Facebook.

Lo que sigue

En lo que resta del 2019, el baloncesto de sillas de ruedas continuará el Torneo Selección de Baloncesto sobre Sillas de Ruedas, que celebrará su final el 28 de diciembre en el parque Luis Alfonso.

Pero antes de la final del torneo selectivo llevarán a cabo unas Clínicas de Baloncesto el 26 y 27 de diciembre.

Cabe señalar que El Salvador había sido el campeón en el Centroamericano de Clubes de Baloncesto sobre Sillas de Ruedas en la primera temporada (2018).