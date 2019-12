Cristofer «el Látigo» González sobre su oponente por el cetro mundial del CMB: «Hubiese peleado hasta en el patio de su casa»

La tranquilidad es lo primero que se aprecia en Cristofer «el Látigo» González. El amargor de la derrota en diciembre de 2018 no es una sensación que desea volver a vivir. Y es que nadie quiere bajarse de la nube de su sueño, aunque con los actos de González lo parecía. Sin embargo, en la entrevista con Haxel Murillo de Boxnica, asegura: «He madurado». Lo dice con mucha convicción, la de alguien renacido, sufrido por los errores cometidos y con mucha determinación para cambiar su presente. Pedía a gritos reconcentración, estar en un campamento y su manejador le oyó, ahora está a la espera del día final: ese 20 de diciembre en Phoenix, Arizona cuando enfrente a Julio César Martínez.

González se puede confundir como alguien hablador o presumido, pero la realidad es que cuando se refiere a su oponente lo hace con el argumento del sudor diario derramado, las levantadas temprano para correr y el dar la milla extra en cada entrenamiento sin darse por vencido. Más allá de las palabras está el trabajo de un muchacho de 24 años desesperado por regresar al trono. «Esta preparación está siendo el doble o triple mejor que la realizada con Daigo Higa, vamos a cumplir tres meses entrenando», indica.

«Después de la tormenta viene el arcoíris», se refiere González a los momentos de oscuridad pasado tras perder el título. «Me siento listo de volver a ser campeón, no importaba donde fuera la pelea contra Martínez hubiese peleado hasta en el patio de su casa. Todo lo que me ha pasado me ha hecho madurar. Ahora pienso también en mi hijo y no hay nada que me detenga», confiesa.

Aquel abril de 2018 cuando sorprendió noqueando al destructor Daigo Higa en Japón, González fue otro. Un pugilista que sobrepasó los límites de sus recursos. Más fuerte, con más golpes, más pegada y más resistencia. Ese día el Látigo se veía tan sólido que ni una mano de Tyson lo derribaba. «A Higa lo tenían catalogado como un animal y los que lo enfrentaban iban a la suerte. Mientras que Martínez es fuerte pero tiene sus partes débiles. Recuerdo que Higa me dio un poco de miedo porque no le veía ninguna debilidad, ni en ataque ni en defensa. Cuando nos pusimos a intercambiar golpes y sentí sus puños, pero él sintió los míos, me di cuenta que le afectaban más a él y así fue como se dio la victoria. Martínez se crece siempre porque sus rivales van hacia atrás. Yo lo voy a hacer retroceder», explica el excampeón de las 112 libras.

González partirá junto a su equipo de trabajo de Miami a Arizona el 16 de diciembre, el 21 estará en la velada de William Ramírez en Miami y el 23 regresaría a Nicaragua.