Estados Unidos designa prófugo de la justicia al exministro guatemalteco Alejandro Sinibaldi

El Departamento de Estados de los Estados Unidos designó este martes a Alejandro Sinibaldi, exministro de comunicaciones de Guatemala, y a su familia como prófugos de la justicia; y los incluyó en su lista negra. La justicia guatemalteca investiga a Sinibaldi por supuestamente liderar una red de corrupción en ese país.

“No permitiremos que aquellos que se benefician de la corrupción permanezcan en nuestras costas. Hoy, el Departamento de Estado designa prófugo de la justicia al exministro guatemalteco Alejandro Sinibaldi y su familia. Mantenemos nuestro compromiso de combatir la corrupción en Guatemala y en todo el mundo”, aseguró el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo.

We will not allow those who benefit from corruption to stand on our shores. Today, @StateDept designates former Guatemalan Minister and fugitive from justice Alejandro Sinibaldi and his family. We stand by our commitment to combat corruption in Guatemala and globally.

