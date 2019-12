Julio César Sandino, el opositor abatido por la Policía Orteguista en Masaya

Julio César Sandino, de 31 años, es otro opositor al régimen de Daniel Ortega que fue entregado muerto a su familia por medio de Medicina Legal, la madrugada de este lunes. Sandino es uno de los tres civiles que fueron abatidos a balazos por la Policía Orteguista (PO), entre ellos José Isaís Ugarte López, alías Chabelo. Los hechos ocurrieron el domingo primero de diciembre, en una zona conocida como el Arenal, de Masaya, camino viejo al municipio de Niquinohomo.

Ruth Sandino Avilés, mamá del Julio César, dijo que cuando le entregaron el cadáver de su hijo en Medicina Legal, solo le dijeron que había sido trasladado muerto desde Masaya después de un tiroteo que hubo el domingo.

Sandino retiró el cuerpo de su hijo a las 03:00 a.m de este lunes. La epicrisis que le entregaron detalla que la causa de muerte fue “hemorragia intratoraxica” por la perforación de una bala en la zona del tórax. La madre no responsabiliza a nadie de la muerte de su hijo, porque dijo que ya nada se lo puede regresar.

Versión policial

La nota de prensa que publicó la PO el domingo pasado, en la que se informa de un operativo en Masaya, donde murieron tres civiles y dos policías, solo se menciona el nombre del ciudadano José Isaías Ugarte López, a quien se le imputa ser parte de una “agrupación delincuencial conocida como Chabelo”. El tercer civil muerto no identificado sería Melkin Aguirre, de 26 años, originario de Masaya, reportaron algunos medios de comunicación, no obstante, aún no se tiene la confirmación de la familia.

Desde que comenzaron las protesta civiles en abril de 2018, el régimen de Daniel Ortega acusa a los ciudadanos opositores de ser delincuentes. Ortega, a través de la PO y grupos armados, reprime con brutalidad las manifestaciones en su contra, lo que ha dejado más de 328 muertos desde el 19 de abril del año pasado, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Familias niegan que sean delincuentes

Tanto la familia de Ugarte, como la de Sandino niegan que ellos hayan sido miembros de una banda criminal.

Ugarte era auxiliar electricista. Trabajó subcontratado para la empresa de energía eléctrica Disnorte-Dissur. Mientras que Sandino era ayudante de construcción y también trabajó como supervisor en la Zona Franca. Ambos tenían problemas para conseguir trabajo por su participación en las protestas y eran perseguidos por la PO.

Sandino era originario de Managua. Vivía en un barrio cercano a la Universidad Politécnica de Managua (Upoli), desde donde apoyó las barricadas que se levantaron para resistir la represión policial y parapolicial el año pasado. La mamá de Sandino confirmó que su hijo apoyaba las protestas civiles contra Ortega desde que comenzaron el 18 de abril de 2018.

Entre septiembre y octubre del 2018, Sandino estuvo detenido debido a una trifulca que tuvo con miembros de la Juventud Sandinista. Durante su detención fue golpeado brutalmente. “Le tuvieron que hacer puntadas en la cabeza por la golpiza”, contó su mamá durante la vela realizada este martes en su casa.

Sus vecinos y familiares aseguraron que Sandino era perseguido y asediado por la PO, a pesar de que cada semana llegaba a firmar por su libertad condicional a la delegación policial.

Recién el pasado domingo 24 noviembre, la casa donde Sandino vivía con su esposa y su hijo de siete años fue registrada por varios policías que llegaron con dos perros en una patrulla y un microbús de investigación. Ese día no estaba y los policías se retiraron porque no encontraron armas ni nada que lo implicara en un acto criminal, relató su mamá.

El entierro de Sandino fue este martes en la tarde, en el cementerio de la Sabana, en Managua. Su madre dijo que su hijo “era un soñador” y que él “presentía que iba a morir muy pronto”.