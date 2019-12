¿Por qué a los estudiantes nicaragüenses les cuesta la lectura comprensiva? Esto es lo que dice un estudio

Nicaragua sigue presentando serios problemas en la formación de sus docentes, que a falta de recursos, marcos teóricos y metodología no logran una enseñanza efectiva en niños y niñas que inician sus aprendizajes de lectura y escritura.

Esta es la conclusión que arrojó una investigación titulada Formación inicial docente para la enseñanza de la Lectoescritura Inicial, desarrollada por la Red para la lectoescritura inicial en Centroamérica y El Caribe (RedLEI), y que fue presentada por la Universidad Centroamericana (UCA).

La lectoescritura inicial es la etapa del niño en el cual adquiere sus primeras letras, lo que quiere decir que es la alfabetización que se da entre el tercer nivel y tercer grado de primaria.

Byron Delgado, investigador y director del departamento de español de la UCA, expresó que Nicaragua sigue siendo el país en Centroamérica con una educación desfasada. Actualmente el país tiene un modelo educativo de «decodificador y grafomotriz», según Delgado, que consiste «que sabe leer, porque no cancanea, sabe escribir porque tiene bonita letra y porque sabe hacer los trazos elementales», pero que no puede dar una lectura comprensiva.

De acuerdo a Delgado, el estudio reveló que el currículo de formación inicial del docente nicaragüense no incluye ámbitos claves, como la neurociencia de la LEI o el bilingüismo, no siempre está orientado a la LEI o a la educación inicial, o no prescribe un enfoque teórico para la enseñanza de la LEI.

«Neurociencia de la LEI son todos los aportes que el estudio de cómo funciona el cerebro en los procesos de aprendizajes está dando para poder aportar a la enseñanza. Por ejemplo, un profesor que no es formado en neurociencia no sabe cómo estimular el sistema nervioso y todas las funciones cerebrales para que refuerce el aprendizaje de la lectoescritura», declaró Delgado.

El investigador consideró que, como solución a la deficiencia educativa de los maestros, en Nicaragua hay que ajustar el programa de los educadores a la evidencia científica. “Tienen que estudiar docencia en la universidad, se debe reformar el currículo académica para docentes y estudiantes, hay que generar procesos de resignificación de la educación con métodos más exigentes y actualizados y dar mayor acompañamiento a los educadores”, destacó.

Un problema que llega a la universidad

Wendi Bellanger, vicerrectora académica de la UCA, estimó que este estudio muestra cómo la lectoescritura constituye la principal barrera que los estudiantes tienen que sobrepasar a lo largo de sus estudios, incluyendo su inmersión en las ciencias.

“Los y las estudiantes avanzan en sus carreras, pero el problema de la lectoescritura persiste y se revela cada vez que redactan un ensayo en clases, es evidente en las monografías, más tarde en las tesis de maestrías y también en las de doctorados”, dijo la doctora Bellanger.

Según la investigación, las brechas que presenta la formación de docentes en la LEI es la poca o inexistente práctica real de enseñanza sobre el tema, ausencia de estrategias para creación y utilización de materiales, no hay un sistema de reclutamiento y acompañamiento a los profesores, carencia de un itinerario de bibliografía y lectura para aprobación del curso.

Delgado y Bellanger coinciden en que esta investigación pone en evidencia uno de los problemas más serios de la educación en Nicaragua, y que debería ser considera por las autoridades competentes para que se logren cambios significativos en el sistema educativo del país.