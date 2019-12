¿Cuáles son las carreras del futuro?

¿Estudiar una carrera que te gusta o una que te dará mucho trabajo y dinero? esa parece ser la disyuntiva entre la que se debaten los jóvenes estudiantes a la hora de elegir sus carreras. Y no es para menos, ésta determina en parte el futuro. La clave parece estar en conocer cuáles son las tendencias del mercado laboral y del mundo actual.

El catedrático de reconocidas universidades estadounidenses, Andrew Harris, máster en informática, media artes y ciencia, con más de 15 libros publicados y más de un millón de copias vendidas, impartió recientemente la conferencia «Las carreras del futuro» en Keiser University, en donde revela cuáles son las carreras emergentes y las tendencias mundiales.

El especialista indica que muchas de las disciplinas y los trabajos que existen hoy están cambiando porque necesitan análisis, datos, algoritmos y ciencia, lo que incluye tareas como desarrollar páginas web, desarrollar aplicaciones, análisis y uso de datos para tomar decisiones correctas en los negocios.

Nicaragua tiene una economía tecnológica emergente y es muy importante que los jóvenes pongan mucha atención al desarrollo de la tecnología, porque ésta ha cambiado las tendencias y hoy en día las empresas requieren profesionales en computación, desarrollo de software, procesos e información, por ejemplo.

«Algunas veces pensamos o asumimos que algunas carreras que fueron buenas en el pasado van a seguir siendo buenas en el futuro y quizá estamos produciendo muchas más carreras de negocios de las que la economía puede soportar», advierte el especialista.

Mucha gente se van por las carreras de las ciencias, como la medicina, y piensan que estudiando eso obtendrán trabajo automáticamente, cuando la realidad es que quizás no haya muchos trabajos o mucha demanda para esa industria y que en algún momento no habrá empleos para esas carreras, señaló.

Graduados en computación, los más buscados

Indicó que según datos del Buró de Empleos de los Estados Unidos, aproximadamente 11 graduados en carreras relacionadas a las ciencias naturales compiten por un puesto de trabajo, mientras que por cada graduado en computación, hay seis empresas compitiendo por ese profesional. Y la tendencia es que sea igual a nivel mundial.

Sin embargo, para él, no se trata de eliminar ciertas carreras y dedicarse sólo a la tecnología, sino lograr la combinación perfecta. «Considero que no es Bellas Artes vs Tecnología, sino Bellas Artes y Tecnología. Es una fusión absoluta», comentó. «No hay duda que muchas de la carreras de hoy existirán, pero no será de la misma manera, la naturaleza del trabajo de esas profesiones cambiará y las personas que lo entiendan y le agreguen el análisis de datos van a tener mayor éxito», agregó.

«La universidad donde doy clases tiene un programa de cuatro años de informática para los que van a estudiar medicina, es decir que estudian ciencias de la computación y a la vez se preparan para medicina. Si todos los graduados que estudiaron informática y medicina, no lo hubieran hecho, estarían ganando mucho menos. Siento que es muy importante que la gente sepa que es una opción: estudiar ciencia, informática y la carrera», expresó.

«Pongan los pies sobre la tierra»

«Yo siempre motivo a los jóvenes a que busquen sus sueños, pero también que pongan los pies en la tierra y vean la realidad, las profesiones en las que sí hay trabajo», comenta el especialista, quien afirma que hay muchas oportunidades profesionales en áreas tecnológicas que no necesariamente tiene que ver con las matemáticas y los números, para quienes no eligen estas profesiones por temor a las matemáticas. Un ejemplo son los trabajos de soporte técnico relacionados con la comunicación y entendiendo las necesidades de las personas. «Inclusive, es posible encontrar un trabajo con ese conocimiento, sin tener un título universitario», manifestó.

Según los datos que maneja, en los Estados Unidos pueden haber 8,000 puestos de trabajo en este sector de soporte técnico, comparado a unos 4,000 que pueden existir relacionados a las ciencias, como Biología, Física o Medicina.

Hay desarrolladores de experiencia del usuario que combinan la parte artística y la parte de diseño tecnológico, hay muchas personas que no necesariamente son buenas en matemáticas, pero sí están haciendo mucho dinero trabajando en aplicaciones, en diseño para las app, ejemplifica.

Otra de las áreas con futuro en estas nuevas tendencias es la documentación. «Los programas o los software necesitan tener tutoriales, documentación, manuales, y muchas veces los científicos y matemáticos no son buenos escribiendo tutoriales o manuales de instrucción. Necesitarán personas que les apasione la tecnología con buenas habilidades de comunicación para que puedan tener ese perfil», dijo.