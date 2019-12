Ernesto Cardenal en homenaje de México: «Yo no soy extremista, exigir democracia no es extremismo»

El poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, fue homenajeado durante la clausura del Encuentro Latinoamericano “México ante los extremismos: el valor de la cultura ante el odio”, que organizó la Secretaria de Relaciones Exteriores, de México, a través del Programa de la Diplomacia Cultural / Mirar al Sur, 2019-2020, que dirige Enrique Márquez Jaramillo.

Marcel Ebrard Casaubon, Secretario de Relaciones Exteriores, dijo que estaba contento de recibir al poeta nicaragüense “por su poesía y todos los sueños» en los que el bardo los ha acompañado, y por «todo lo que significa» para el futuro de América Latina y el Caribe.

Asimismo se refirió en el encuentro a la necesidad de la convivencia pacífica en el mundo; reflexionó sobre la cultura del odio, y cuestionó el porqué odiar o “hacer que los otros se vayan” como si la historia se repitiese y fuese elíptica, destacó el diplomático.

En respuesta el poeta agradeció homenaje como «afectuoso» y “sinceramente era inmerecido”. Luego se refirió a su vasta obra literaria.

“Yo no soy autor de una gran poesía. Yo como autor de ella, se porque lo digo. A mí no me brota espontáneamente la poesía, sino que la logro con mucho trabajo y dedicación”, dijo el poeta ante el asombro de los asistentes.

La valoró de “extraliteraria” y “relativa”, por los temas que trata y por ser para los pobres, por la justicia y para mejorar el mundo.

Posteriormente se refirió en breve al tema del encuentro: “México ante los extremismos: el valor de la cultura ante el odio”.

“Estamos aquí reunidos contra el extremismo y contra el odio. Yo no soy extremista, exigir democracia no es extremismo, o es un extremismo bandido (aplausos). Y contra el odio, tengo un Dios…. que es amor; puedo decir pues, que odio el odio y ya no hay amor” expresó el poeta, mientras el público aplaudió y sonrió.

El poeta llegó al homenaje, realizado en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), vestido con un traje de color blanco, y su clásica boina negra; y se le vio acompañado de su asistente Luz Marina Acosta.

Anteriormente tomó la palabra Alejandra Fausto Guerrero Secretaria de Cultura, quien dijo «era un honor recibirlo». En este evento honorífico Canto a México, los actores Sofía Álvarez y Héctor Bonilla, leyeron poemas del libro “Canto a México” de Cardenal, publicado por el Fondo de Cultura Económica en recientes meses.

Cinco nuevos libros de autores de Centroamérica

Previo al evento se dio a conocer el lanzamiento de cinco nuevos libros. Phillipe Olle Laprunen, coordinador del proyecto editorial Biblioteca de Literatura Centroamericana anunció la publicación de cinco títulos de escritores de la región, entre ellos del guatemalteco Luis Cardoza y Aragón, el salvadoreño Roque Daltón y el nicaragüense Carlos Martínez Rivas, este último contó con el respaldo del crítico académico Julio Ortega.

Asimismo Olle Laprunen comentó que la comisión regional de selección estuvo conformada por escritores centroamericanos, entre ellos Sergio Ramírez Mercado, Premio Cervantes 2017.

La mesa fue presidida por el escritor hondureño Giovanni Rodríguez, Enrique Márquez Jaramillo, director del Programa de la Diplomacia Cultural / Mirar al Sur, 2019-2020, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), de México, y Phillipe Olle Laprune coordinador editorial.