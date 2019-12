Presidenta interina de Bolivia destituye a influyente ministro

La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, relevó este martes a su influyente ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, tres semanas después de nombrarlo en el cargo y luego de denuncias públicas en su contra.

«He decidido designar a Yerko Núñez como nuevo ministro de la Presidencia. El ministro Núñez es una persona con amplia experiencia en la administración del Estado y es un hombre de mi entera confianza», dijo la mandataria en un acto público en el Palacio Presidencial.

Áñez asumió la presidencia el pasado 12 de noviembre, tras la renuncia de Evo Morales en medio de una fuerte convulsión social, y un día después posesionó a Justiniano en el cargo.

El poderoso exministro apareció involucrado esta semana en dos denuncias públicas: una de Danilo Romano, un viceministro de Comunicación que lo acusó de presionarlo para contratar a consultoras internacionales en comunicación, y otra de la fiscal Nancy Carrasco, que lo señaló de cometer injerencia en un caso judicial.

Antes de su remoción, Justiniano negó haber presionado a los denunciantes. «Me he dedicado tan solo a trabajar por mi país, creo que algo hicimos, como para ahora recibir solo ingratitudes», escribió vía Twitter.

Dicen que existe una manipulación de la justicia de parte de mi persona. Sin embargo no existe una sola evidencia de ello. Me he dedicado tan solo a trabajar por mi país, creo que algo hicimos, como para ahora recibir solo ingratitudes.

