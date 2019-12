Mike Pence sostuvo reunión con los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda

Los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, ambos excarcelados políticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, sostuvieron una reunión con el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, en la que denunciaron todas las violaciones a derechos humanos que se continúan cometiendo en Nicaragua.

El vicepresidente de los Estados Unidos luego de escuchar a los comunicadores aseguró -según lo expuesto por Mora- que «no va a dejar solo al pueblo de Nicaragua».

Al iniciar la reunión -sostenida gracias a la solicitud del Comité de Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés)- Pence saludó a cada uno de los periodistas galardonados por el CPJ con el «Premio Internacional a la Libertad de Prensa 2019»: Patrícia Campos Mello, columnista del diario Folha de S. Paulo y corresponsal internacional; a la periodista independiente de la India Neha Dixit; y Maxence Melo Mubyazi de Tanzania, defensor de la libertad de expresión en línea y director administrativo de Jamii Forums, popular sito web de África; además de Pineda y Mora, jefa de prensa y director del clausurado canal 100% Noticias, respectivamente.

Lea también: Periodista Lucía Pineda y Miguel Mora reciben Premio Internacional a la Libertad de Prensa 2019

Durante el saludo extendido por Pence, la periodista Pineda aprovechó para entregarle una pulsera; elaborada por excarceladas políticas, para que cada vez que la vea recuerde que en Nicaragua se continúan violentando los derechos de los nicaragüenses.

«No fue nada premeditado. Cuando el vicepresidente me saluda -porque fue saludando uno a uno- se me ocurre que le voy a dar una pulsera, que andaba en mi mano, esa pulsera me la había regalado la profesora excarcelada política Ada Laínez -que estuvo encerrada conmigo en El Chipote- se la dejé con el mensaje de que cada vez que viera esa pulsera recordara que en Nicaragua hay presos políticos que necesitan el apoyo de los Estados Unidos, que recordara que todos los días en Nicaragua se echan presas a las personas por demandar libertades, le dije que estas pulseras las elaboran expresos políticos que intentan ganarse la vida de esta manera y él se mostró sorprendido», pormenorizó Pineda.

La reunión duró 30 minutos con el vicepresidente Pence, el pasado 18 de noviembre, pero hasta este miércoles se conoció de la reunión con las fotos oficiales de la Casa Blanca de los Estados Unidos. Esta reunión se convierte en la primera ocasión -en seis años- que el vicepresidente de los Estados Unidos recibe a periodistas galardonados por CPJ.

Crisis de derechos humanos

Mora indicó que, además de la reunión sostenida con el vicepresidente Pence, tuvieron encuentros con congresistas y miembros del Departamento de Estado de los Estados Unidos, mismas en las que también denunciaron la situación que enfrenta Nicaragua.

El director de 100% Noticias señaló que -durante la reunión- el vicepresidente de los Estados Unidos «se tomó bastante tiempo para escuchar la situación de Nicaragua».

Lea también: Informan asedio y bloqueo contra periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda

El periodista Miguel Mora expuso ante Pence «las graves violaciones a derechos humanos que hemos registrado como periodistas y que se han expresado en informes de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y Naciones Unidas, testimoniamos la situación de 100% Noticias, la persecución y confiscación al periodismo, expresamos el proceso de masacre de estado que se estaba cometiendo en Nicaragua, que estaban sufriendo los nicaragüenses, los centenares de presos políticos que mantiene la dictadura y el impacto en la migración con más de 100 mil nicaragüenses obligados a exiliarse o migrar».

Asimismo, por el contexto que se daba en el país -al momento de concretarse la reunión con Pence- los periodistas denunciaron la situación de cerco policial que mantuvo el régimen orteguista en la Iglesia San Miguel Arcángel de Masaya, contra su párroco Edwin Román y las madres presos políticos que estaban en huelga de hambre.

Mora aseguró que Pence dijo, luego de escuchar sus intervenciones, que como vicepresidente y parte de la administración de Trump no van a dejar solo al pueblo de Nicaragua. Afirmó además conocen la situación que se está viviendo en el país y que harán todos sus esfuerzos diplomáticos y económicos para que se restaure la democracia y el Estado de derechos.

Asimismo el funcionario animó al pueblo de Nicaragua a mantener esa disposición por el respeto a los derechos humanos.

Los comunicadores vieron como positivo el hecho de que las violaciones a derechos humanos que se están cometiendo en Nicaragua por el régimen de Daniel Ortega sean conocidas por la comunidad internacional, especialmente por el Gobierno de los Estados Unidos.