«Me dijeron que me daban una semana para que me perdiera de Estelí porque si no me iban a matar». La amenaza de un policía a un excarcelado político

El excarcelado político Alex Castillo Parrilla, de 21 años, denunció este miércoles el secuestro y agresión que vivió la noche del lunes por parte de la Policía Orteguista (PO) de Estelí. El joven fue secuestrado junto a Steven Blandón, de 18 años, quien aún se encuentra detenido.

Los hechos ocurrieron a eso de las 9 de la noche del pasado 2 de diciembre, cuando los jóvenes se disponían a comprar comida en el barrio El Rosario, en Estelí. «Cuando íbamos doblando en una esquina, miramos al montón de policías regados en la calle, nos paramos y nos quisimos regresar pero salió la patrulla de un solo y nos quedaron viendo, se pararon y nos empezaron a revisar», relató Castillo Parrilla a LA PRENSA.

Al momento de la detención, los uniformados les tomaron fotos y apuntaron sus nombres. Una vez que confirmaron que eran autoconvocados, los trasladaron a la estación policial de Estelí donde le quitaron la ropa y los golpearon.

Una vez detenidos, lo oficiales los interrogarron sobre quién les «patrocinaba» las pinturas y calcomanías que pegaban en las paredes.

Bajo asedio y amenazas de muerte

Castillo Parilla fue liberado a las 4 de la tarde del martes 3 de diciembre, mientras que Blandón sigue detenido. Su familia no sabe las condiciones de salud en las que se encuentra.

«Me dijeron que me daban una semana para que me perdiera de Estelí porque si no me iban a matar», fue la amenaza con la que se despidió un oficial, aseguró Castillo Parrilla.

Pese a la amenaza de muerte, el joven autoconvocado expresó que no teme por su vida y que seguirá protestando contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Castillo Parilla fue vinculado a la supuesta banda delincuencial «Los Chapulines», por la cual estuvo ocho meses encarcelado. Fue liberado el 15 de marzo de 2019, y desde su excarcelamiento sufre asedio de la PO y de fanáticos orteguistas.