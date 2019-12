Un supuesto policía orteguista le arrebató y quebró su teléfono personal al camarógrafo del medio independiente Notimatv, Brayan Zeledón, cuando este cubría el juicio por el asesinato de Ariana Enid Martínez García, la estadounidense asesinada en septiembre en Matagalpa.

Erika Rosales, periodista de Notimatv y quien presenció la agresión, afirmó que el agresor de Zeledón es un policía, miembro de inteligencia de esa institución. Agregó que este asedia a Eduardo Montenegro, director del medio independiente. El camarógrafo no sufrió daños físicos.

«Solo conozco el nombre de él, que se llama Aníbal, ese mismo policía le ha dado persecución a Eduardo Montenegro hasta el canal, y es el que constantemente nos está asediando (al equipo del medio)», expresó Rosales.

La periodista relató que el policía, que andaba vestido de civil, se acercó sin mediar palabra y arrebató el teléfono de Zeledón. «Ni siquiera estábamos tomando fotos en ese momento, el estaba por guardar su celular cuando llega el oficial y se lo arrebató y se fue. Nosotros lo seguimos para decirle que le regresara el celular, (pero) él lo tiró al suelo y nos dijo que lo mismo nos iba a pasar con los celulares si continuábamos grabando», declaró Rosales.

Cuatro agresiones en tres semanas

No es la primera vez que los trabajadores de Notimatv sufren agresiones. A mediados de noviembre, turbas orteguistas asediaron a Montenegro y dispararon balines al estudio del medio independiente, seguido del robo de una cámara profesional.

Rosales expresó que Montenegro orientó que pese a las agresiones e intimidaciones, el medio seguirá en pie denunciando los atropellos del régimen orteguista. «Me da indignación porque aún estando con todo el derecho de informar a la población se nos ha reprimido de una u otra manera, ya no están atentando en contra de nuestra humanidad sino contra nuestros equipos, no tenemos derecho a informar supuestamente ellos (el régimen), pero esto significa más compromiso porque no nos van a callar porque mientras tengamos nuestra voz vamos a seguir con esa labor informativa», destacó la comunicadora.

Desde que inició la represión estatal contra las protestas ciudadanas en abril de 2018, la prensa independiente ha sufrido agresiones directas y censura por parte de fanáticos del régimen. La Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) registró en los meses de julio a septiembre 328 violaciones a la libertad de prensa, siendo los principales agresores la Policía Orteguista y militantes del partido oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).