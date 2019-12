Juan Ortiz González admite haber asesinado a una estadounidense en Matagalpa

Juan Pablo Ortiz González, de 29 años, admitió este jueves durante su juicio haber asesinado a la estadounidense Ariana Enid Martínez García, de 36 años, el pasado 29 de septiembre en un barrio de la ciudad de Matagalpa.

El Ministerio Público acusó a Ortiz González de los delitos de homicidio, lesiones, amenazas, portación ilegal de armas. La sentencia condenatoria le será notificada el próximo 12 de diciembre.

Ortiz González, quien es vinculado en la ciudad con parapolicías y tiene antecedentes por el delito de amenazas de muerte, habría disparado contra Martínez García después de que agredió, junto a otros hombres, al esposo de la víctima, Maynor Fernando Valenzuela Blandón, en una calle del barrio El Progreso.

Martínez García y Valenzuela se movilizaban en un carro acompañados por dos familiares y un amigo; y decidieron detenerse a comprar “unas botellas de agua y unos chocolates” por la tienda de una gasolinera. “Cuando salí (de la tienda) estaban los motorizados y, cuando iba a montarme al carro me gritaron: ‘tranquero hijo de puta, el comandante se queda, te vamos a matar’. Entonces fue cuando me agredió uno de ellos y después se me fueron los otros dos encima”, relató Valenzuela en ese momento.

Valenzuela resultó con al menos dos golpes en la cabeza propinados con armas de fuego, y en distintas partes del cuerpo. “Mi esposa y mis familiares se bajaron a auxiliarme; pero cuando ya nos íbamos a montar al carro nuevamente, mi esposa no terminó de subirse porque le dispararon a quemarropa”, agregó. Ortiz González era empleado de Correos de Nicaragua.

Sobre el crimen, la Policía Orteguista (PO) aseguró en una nota de prensa Martínez García “intervino en discusión motivada por rencillas personales” entre Valenzuela y Ortiz González; versión que fue rechazada por Valenzuela al asegurar que a los atacantes “los conozco de cara, pero nunca he tenido algún tipo de relación ni discusión con ellos”.

Mientras se desarrollaba el juicio, un supuesto policía vestido de civil le arrebató y quebró su teléfono personal al camarógrafo del medio independiente Notimatv, Brayan Zeledón, quien daba cobertura a la noticia.