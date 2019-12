Hijo de «Chabelo» rinde homenaje a su padre en su promoción de sexto grado

El hijo de José Isaías Ugarte López, mejor conocido como Chabelo, asesinado en un operativo que ejecutó la Policía en Masaya el pasado 1 de diciembre, subió a recibir su diploma de sexto de grado acompañado de una foto de su papá y con la bandera de Nicaragua invertida.

La acción, que fue respondida con aplausos y gritos de «viva Nicaragua libre» por los asistentes, llevó a las autoridades del colegio Simón Bolívar a llamar a la Policía, quienes se mantuvieron en las afueras del centro educativo intimidando a los participantes de la ceremonia.

«Él llevaba la foto de su papá. Cuando a él lo llaman para entregarle el diploma, él saca su bandera, así subimos y salimos así (del colegio). Mi susto fue cuando miré la patrulla (afuera), los policías me quedaban viendo, el niño guardó la bandera y la foto la traía siempre de frente, de ahí las motos pasaban y nos volteaban a ver», relató Ángela Oporta, viuda de Ugarte López, a LA PRENSA.

En todo el trayecto hacia su casa, tanto la madre como el menor de edad fueron perseguidos por motorizados y oficiales de la Policía.

En memoria de su papá

Oporta declaró que su hijo se la pasa llorando desde la muerte de su papá. «Él es un niño callado, reservado, solo llora y llora, él no me ha dicho nada del acontecimiento de su papá, él solo se lo reserva… Yo lo único que sabía es que llevaba la foto de su papá, pero yo no sabía que llevaba una bandera», expresó la mamá.

Asimismo denunció que el asedio de la Policía contra su familia viene desde antes del asesinato de Ugarte López, pero que luego de la promoción policías y motorizados han mantenido afuera de su casa, en Masaya.

Ugarte López fue asesinado por la Policía Orteguista supuestamente bajo un intercambio de disparos en la zona del Arenal, en Masaya. Él era señalado de supuestamente dirigir una banda delincuencial, sin embargo, Oporta rechaza esta acusación.

Antes del 18 de abril de 2019, Ugarte López era sandinista y prestó su servicio militar en la década de los 80, pero tras la represión ejecutada por policías y parapolicías a las protestas antigubernamentales, él cambió su postura totalmente.