Comisión Judicial de la Cámara toma la delantera en la investigación de juicio político

Los demócratas del Congreso iniciaron el siguiente paso en el proceso de juicio político al presidente Donald Trump el miércoles, al escuchar el testimonio de cuatro juristas sobre lo que creen que dice la Constitución de Estados Unidos sobre los estándares para destituir a un presidente de su cargo.

La nueva ronda de audiencias en la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes está llevando a los legisladores un paso más cerca de una posible votación sobre los artículos de acusación para fin de año, medidas que, de aprobarse, conducirían a un juicio en el Senado sobre si destituir al presidente del cargo.

Los demócratas de la Cámara dicen que la evidencia es clara: el presidente Donald Trump retuvo la ayuda de Estados Unidos a Ucrania para beneficiar sus propios intereses políticos personales.

«Estaba dispuesto a comprometer nuestra seguridad y su oficina para obtener un beneficio personal y político. No importa que el presidente Trump haya atrapado y finalmente haya liberado los fondos que Ucrania necesitaba con tanta urgencia. Importa que haya alistado a un gobierno extranjero para que intervenga en nuestras elecciones en primer lugar», dijo Jerrold Nadler, presidente de la Comisión Judicial de la Cámara.

Nadler se está haciendo cargo de la investigación de juicio político, pidiendo a los expertos constitucionales que determinen si a través de esas acciones Trump violó su juramento y debe ser destituido.

«El abuso de poder ocurre cuando el presidente usa una característica de su poder, el asombroso poder de su cargo, no para servir a los intereses del público estadounidense, sino para servir a sus intereses personales, individuales, partidistas y electorales», indicó Noah Feldman, de la Facultad de Derecho de Harvard.

El abuso de poder recae en crímenes y delitos menores, citados como delitos impecables en la Constitución de Estados Unidos, dijeron esos expertos.

«Si de lo que estamos hablando no amerita un juicio político, entonces nada lo amerita. Esta es precisamente la mala conducta que los redactores crearon en una Constitución, incluida la impugnación para proteger», señaló Michael Gerhardt, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Carolina del Norte.

Pero no todos los académicos del panel estuvieron de acuerdo. El profesor de la Universidad George Washington Jonathan Turley testificó: «Creo que esta impugnación no solo no satisface el estándar de las impugnaciones pasadas, sino que crearía un precedente peligroso para futuras impugnaciones».

Los republicanos argumentaron que las preocupaciones de Trump sobre la corrupción ucraniana motivaron sus acciones.

«Este es un país que le preocupaba desde el principio. Recuerde que le preocupa la ayuda exterior, pero este era un país en particular por el que tenía muchas preocupaciones», indicó el representante republicano en la Comisión Judicial Doug Collins.

Trump cuestionó los motivos de los demócratas para dar el serio paso de la acusación.

«Estas personas, casi te preguntas si aman a nuestro país o no, y eso es algo muy, muy serio. ¿De hecho aman a nuestro país?».

Con el proceso de las elecciones presidenciales de 2020 que comienza a principios del próximo año, los demócratas dicen que la necesidad de actuar es urgente.

«No tenemos el beneficio del tiempo aquí cuando este presidente continúa pidiendo a las potencias extranjeras que se involucren en nuestras elecciones», señaló el representante Eric Swalwell.

Mientras la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, no ha anunciado una línea de tiempo para una votación completa de la Cámara sobre los artículos de juicio político, Jonathan Turley, de la Universidad George Washington, advirtió a los demócratas contra la destitución demasiado rápido.

«Establece un período increíblemente corto, exige una gran cantidad de información, y cuando el presidente va a la corte, lo acusa. Ahora, ¿Eso se relaciona con lo que has escuchado sobre el juicio político? ¿Sobre lo que hablamos?».

El presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes celebrará más audiencias la próxima semana, con un posible voto de la Cámara sobre la destitución a finales de mes.