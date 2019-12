Republicanos atacan juicio político y se preparan para tratar de controlarlo

El president Donald Trump y congresistas republicanos reaccionaron al anuncio de la presidenta del Congreso, Nancy Pelosi, de que se procederá a redactar las causales para la posible destitución de Trump.

Trump pidió a Pelosi en un tuit que lo haga lo más pronto posible para “tener un juicio justo en el Senado”. En el Congreso mientras tanto, congresistas afirmaron que esto no es lo que los fundadores del país tenían en mente a la hora de crear el proceso para enjuiciar y destituir a un presidente en funciones.

“Los demócratas “buenos para nada” tuvieron un históricamente mal día ayer en la Cámara. No tienen un caso legal para la destitución y están dañando nuestro país. Pero nada parece importarles, se han vuelto locos”, dijo Trump en un tuit, su forma favorita de comunicarse con el electorado.

“Así que yo les digo, si van a enjuiciarme, háganlo rápido, para tener un juicio justo en el Senado y para que nuestro país pueda regresar a atender asuntos importantes”, tuiteó poco después Trump.

Al anunciar la decisión de proceder a redactar las causales o bases para el juicio político que votará en el Senado sobre la posible destitución de Trump, la presidenta del Congreso, Nancy Pelosi, dijo que esta no es una situación agradable.

The Do Nothing Democrats had a historically bad day yesterday in the House. They have no Impeachment case and are demeaning our Country. But nothing matters to them, they have gone crazy. Therefore I say, if you are going to impeach me, do it now, fast, so we can have a fair….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 5, 2019