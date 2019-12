Policía da por perdido el expediente de la denuncia contra el «Chocorroncito»

La Policía dio por perdido el expediente donde quedó registrada la denuncia que la ciudadana Rebeca Osorno Mojica interpuso en la Estación Tres en contra del boxeador Carlos “Chocorroncito” Buitrago y otros miembros de su familia por agredirla a ella, a su mamá y a una sobrina.

Según la mujer, Buitrago, la mamá de este y tres miembros más de su familia quedaron detenidos en la estación el lunes por la noche, por golpearlas a vista y paciencia de varios oficiales, quienes reaccionaron a la violencia mucho tiempo después.

“Fuimos ayer miércoles por la mañana, nos dijeron que los resultados estarían rápido, entonces por la tarde me trasladé a la estación para conocerlo, me dijeron que no había llegado nada de Medicina Legal y que mi expediente estaba perdido, además a las personas que estaban detenidas por agredirme ya las habían dejado en libertad”, denunció Osorno.

La mujer relató que “cuando los policías deciden meterse, ya nos habían lastimado, incluso una oficial salió lastimada, porque esa familia parecía que andaba endemoniada, ellos me arrastraron, me dieron con una piedra en la cabeza, con un palo, y todo sucedió en el pasillo donde uno hace la denuncia”.

Rebeca aseguró que ella levantó la denuncia y le dieron una orden para realizarse junto a su madre y sobrina un examen psicológico y físico en el Instituto de Medicina Legal (IML).

Teme por su vida

La víctima alegó temer por su vida y consideró injusto lo que las autoridades hicieron. “Con tantos homicidios de mujeres que hay últimamente, me da miedo ser una más de la lista, yo quiero que este caso sea resuelto por la vía legal, quiero sentirme apoyada, antes que pueda ser tarde”, demandó la afectada.





Osorno es viuda del abogado Harold Rafael Contreras Rivera, y en el pasado ella acusó al boxeador como responsable de su muerte, desde entonces hay rencillas entre las familia que habitan en la misma cuadra.