Así fue la preliminar de Miss Nicaragua en Miss Universo

Este viernes se realizó la competencia preliminar de Miss Universo desde un salón del hotel Marriot Marquis, en Atlanta, EE. UU. Nicaragua está representada este año por Inés Lopéz Sevilla.

La preliminar fue transmitida en vivo y directo y comenzó con la presentación de cada una de las 90 candidatas. Inés lucio un vestido plateado largo con una abertura en la pierna izquierda. “Inés Lopéz, Nicaragua”, dijo ante todos.

Durante las presentaciones la candidata de Uruguay se resbaló al salir del escenario. Lo mismo ocurrió con otras candidatas en el desfile en traje de baño, Mis Francia por ejemplo cayó de rodillas.

We’re about to wrap up the swimsuit competition. Are you watching? Well you should be!! https://t.co/81OlsFEL9y pic.twitter.com/PNMFmhCZYt

— Miss Universe (@MissUniverse) December 7, 2019