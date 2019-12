Monseñor Rolando Álvarez: «La razón de nuestra vida es servirle al pueblo de Dios”

Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, obispo de la Diócesis de Matagalpa, cumplió este 7 de diciembre sus bodas de plata sacerdotales, ocasión que festejó con una misa a las 7:00 a.m. en la catedral San Pedro Apóstol de la también llamada Perla del Septentrión, seguido de un desayuno con decenas de feligreses.

La misa fue presidida por el exobispo de Matagalpa y actual arzobispo de Managua, Cardenal Leopoldo José Brenes Solórzano y concelebrada por el obispo de Estelí, monseñor Juan Abelardo Mata Guevara y sacerdotes de distintas diócesis.

Una multitud acudió a la celebración religiosa en la catedral adornada en su fachada por enormes banderas de Nicaragua y de la iglesia.

El azul y blanco de la patria también adornó el extremo del púlpito a la diestra del altar mayor del templo.

De niño jugaba a ser cura

Atraído por las cosas eclesiásticas, cuenta el obispo que, cuando era niño jugaba a ser cura y simulaba oficiar misas en su casa y, recién cumplidos sus 28 años, el 7 de diciembre de 1994 fue ordenado sacerdote en la catedral metropolitana por el entonces arzobispo de Managua, cardenal Miguel Obando.

La catedral San Pedro Apóstol en #Matagalpa, este 7 de diciembre. El obispo de la Diócesis, monseñor Rolando José Álvarez Lagos festeja 25 años de sacerdocio @laprensa @hoynoticias pic.twitter.com/h4fvNOZ2wr — LuisEduardoMartínezM (@LUISEMATAGALPA) December 7, 2019

“El primer trabajo pastoral que se me encomendó fue estar como formador en el Seminario Mayor Arquidiocesano La Purísima, donde permanecí 12 años”, recordó monseñor Álvarez, quien luego, en 2006, fue designado como titular de la parroquia San Francisco de Asís en Bolonia, Managua.

Ese cargo tenía el 8 de marzo de 2011, cuando el Papa Benedicto XVI lo designó como el noveno obispo de la Diócesis de Matagalpa, recibiendo la ordenación episcopal el 2 de abril de ese mismo año en la catedral San Pedro Apóstol, por el actual arzobispo de Managua y ex obispo de Matagalpa, cardenal Leopoldo José Brenes Solórzano.

Monseñor Álvarez ha destacado por su cercanía con la gente, indistintamente de sus credos religiosos. En sus cotidianas giras pastorales es común verle entrando a templos evangélicos para saludar a los feligreses de esa tendencia cristiana, quienes le reciben con brazos abiertos.

De igual manera, es posible verle bailando en las vigilias de la juventud católica, subir a buses de transporte colectivo para predicar el evangelio, cabalgar entre las espesas montañas o navegar en los ríos para llegar a alguna de las 630 comunidades que comprende la Diócesis.

Monseñor Rolando José Álvarez Lagos es recibido por fieles que abarrotaron la catedral de Matagalpa, para festejar las bodas de plata sacerdotales del obispo de Matagalpa ⁦@laprensa⁩ ⁦@hoynoticias⁩ pic.twitter.com/0AX6FQcqfq — LuisEduardoMartínezM (@LUISEMATAGALPA) December 7, 2019

“Es que he vivido estos 25 años con mucha intensidad pastoral y puedo decir que soy feliz, me he sentido muy feliz, trato siempre de hacer la voluntad de Dios, le pido al Señor que me ilumine, al Divino Espíritu que me ilumine, para nunca hacer lo que yo quiera, sino lo que el Señor quiere, comenta el obispo Álvarez.

Agrega que “toda mi vida sacerdotal ha sido bella… pero destacaría la cercanía y el amor al pueblo de Dios… Estoy convencido y se lo digo a los sacerdotes y seminaristas que nuestra vida y la razón de nuestra vida es servirle al pueblo de Dios. No tendría sentido nuestra vida sin servir al pueblo de Dios”.