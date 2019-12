Monseñor Mata sobre graduados que suben con la bandera: «están dando un fuerte llamado a la conciencia personal y social»

A una estudiante del Instituto Nacional Sor Oliva Lombardi, en el municipio matagalpino de Río Blanco, autoridades académicas evitaron entregarle su diploma de bachiller porque la muchacha desfiló llevando una Bandera Nacional con el escudo invertido, en señal de protesta contra el régimen de Daniel Ortega y su consorte Rosario Murillo.

De la misma manera, estudiantes de distintos niveles educativos han encontrado en sus promociones, en todo el país, la ocasión para repudiar al dictador y exigir el cese de la represión, la liberación de presos políticos, el respeto a los derechos humanos, entre otras demandas.

Lea también: Quién es Santiago Miller, el nuevo beato de Centroamérica y cuál fue su relación con Nicaragua

A criterio del obispo de la Diócesis de Estelí, monseñor Juan Abelardo Mata Guevara, “la juventud, el punto más débil por donde se rompió la pita, junto con el campesinado, están dando a toda la ciudadanía nicaragüense un fuerte llamado a la propia conciencia, a la conciencia personal y social”.

El obispo de Estelí participó este sábado en una misa en acción de gracias por los 25 años de ordenación sacerdotal de su colega en la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando José Álvarez Lagos, de quien se refirió como “mi querido hermano en el episcopado”.

Lea además: Monseñor Rolando Álvarez: «La razón de nuestra vida es servirle al pueblo de Dios”

Entre la multitud que colmó la catedral de Matagalpa, un grupo de jóvenes, entre presos políticos excarcelados, miembros del Movimiento 19 de Abril y también en representación de exiliados, obsequiaron un arreglo floral a monseñor Álvarez. Llevaron banderas de Nicaragua con el escudo invertido.

“En esta fiesta de mamá María, he visto a muchos desfilar con banderas. Me recordaba, antier no más, a un jovencito que en su graduación traía una bandera manchada. No sabía que ese muchacho había estado en la refriega (protestas de 2018) y que a un compañero de él le pegaron un balazo en la cabeza y cayó en sus brazos. Y él con la bandera que llevaba lo envolvió. Nunca quiso lavarla y la llevó al altar. (Es) el dolor de un pueblo que pide sanación”, dijo monseñor Mata, antes de finalizar la misa que presidió el exobispo de Matagalpa y actual arzobispo de Managua, cardenal Leopoldo José Brenes Solórzano.

Puede interesarle: Los estudiantes y sus protestas contra la dictadura en las promociones escolares

Monseñor Mata destacó que el sacerdote siempre debe estar “al lado del que sufre, del abandonado, o como dice el antiguo testamento entre símbolos: el huérfano, la viuda y el forastero…”.

El obispo de Estelí advirtió a los fieles: “No se olviden que no todo quedó en El Calvario. Vino la mañana de la resurrección. La iglesia siempre ha visto pasar el féretro de sus perseguidores”. La multitud aplaudió.

Lea también: Hijo de «Chabelo» rinde homenaje a su padre en su promoción de sexto grado

Después de la ceremonia religiosa, monseñor Mata también reveló que en sus tareas pastorales “no puedo ir abiertamente al campo, porque sabemos que tienen preparados golpes de mano y también hay gente que está dispuesta a no permitir eso, y no queremos que por causa nuestra se den baños de sangre”.