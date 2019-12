Luis Enrique Mejía Godoy: «Hay que tener fe y no perder la esperanza. ¡Tiene que amanecer!»

CONTENIDO EXCLUSIVO.

¿Sabe por qué le pusieron su nombre?

Originalmente me bautizaron como Ramón Augusto, pero luego me llamaron Luis Enrique (como mi tío monseñor Mejía Fajardo) y así me registré de nuevo cuando saqué mi primer documento oficial.

¿Cuál es su primer recuerdo?

Yendo a la escuela primaria de Doña Mercedes Alfaro, con un bulto de cuero y pantalón chingo, a mis cinco años.