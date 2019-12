Andy Ruiz no pudo lidiar con la fama y los festejos, y así fue presa fácil de Anthony Joshua

Andy Ruiz Sr., papá del excampeón Andy Ruiz, reconoció que la preparación de su hijo estuvo lejos de ser la ideal, y aceptó que la fama y los festejos finalmente terminaron por hacerle daño de cara a la revancha con Anthony Joshua, señalando que el campamento para esta batalla fue un auténtico desma…, aunque aseguró que ‘Destroyer’ volverá más fuerte.

“(Hubo) exceso de celebración, todos los políticos que venían a recogerlo en Guadalajara, un desmadre que hubo de campamento. Nunca se concentró bien, le decía que se concentrara bien, que no podía llegar en ese peso porque no le iba a hacer nada a Joshua, por eso está reconociendo ahora lo que le decía”, dijo Andy Sr. a ESPN tras la derrota por amplia decisión unánime ante Joshua.

“Entonces nunca se preparó, todo el tiempo no hacía caso a Manny, no le tenía respeto a Manny, se iba, él solo corría, me decía Manny que le mandó un video de que corrió, ahora aprendió esa lección, y me da gusto que haya aprendido esa lección tempranamente”.

“No le hizo nada Joshua, nada más la cortada, y sin condición peleó. No quiso hacer caso, en ese peso estaba terco. Le decía: ‘Andy, tienes que estar en 255 (libras) para que le ganes a Joshua, si llegas bien pesado se te van a acabar las piernas, no corriste bien, no tuviste la potencia’, la fama de andar para arriba y para abajo, yo lo regañaba”, añadió.

Confió en que sigue siendo una posibilidad una pelea en México, pero señaló que primero deberán hablar con Premier Boxing Champions para ver lo que puede venir en la carrera del exseleccionado mexicano de boxeo.

“Vamos a hablar con la compañía, vamos a seguir para adelante, lo bueno que él entendió, como campeón le dije que diera las gracias a Joshua, tiene que reconocer las cosas. Ahí vamos a ver si hacemos una pelea ahí (en el estadio de Chivas), pero ahora sí va a ir bien preparado, me va a hacer caso”, sentenció.

Joshua: «Respeten a Ruiz»

De nuevo multicampeón mundial de peso pesado, el británico Anthony Joshua celebró el triunfo, pero no dejó de reconocer en ningún momento la relevancia que tuvo el mexicano Andy Ruiz en su carrera, por lo que pidió a los mexicanos dejar de criticar al ‘Destroyer’ por la exhibición que tuvo el sábado en la Diriyah Arena de Arabia Saudita.

“No, ellos no deberían (criticarle), siento mucho respeto por Andy Ruiz, por su padre y su equipo, el hombre es un mexicano orgulloso, es el Rocky mexicano. Y yo con él, si algún día voy a México le saludaré y caminaremos como campeones juntos, porque ambos creamos un legado, así que le respeto mucho”, dijo Joshua.

Joshua señaló incluso que Andy ha dado un realce a su carrera, y de alguna forma le permitió reenfocarse y hacer los ajustes necesarios para volver a saborear las mieles de los campeonatos del mundo. “Él ahora es parte importante de mi legado, Ruiz se convirtió en el primer campeón mundial mexicano de peso pesado en la historia y hay que reconocerlo”, externó.

A pesar de que en el ring y en la conferencia habló Andy Ruiz de conseguir la trilogía en contra de Anthony Joshua, el británico descartó por ahora tener ello en mente, pues dijo que vienen en su carrera otra clase de retos, incluyendo a personajes como Kubrat Pulev, Oleksandr Usyk, Tyson Fury, Deontay Wilder y algunos más.

