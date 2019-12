Semana clave para big leaguers nicas: draft de la regla 5 y posibles cambios y contrataciones

Las reuniones invernales de las Grandes Ligas inician hoy en San Diego y ahí se podría escribir el futuro inmediato de varios de los big leaguers nicaragüenses.

El mayor impacto lo podría provocar el lanzador zurdo Leonardo Crawford, si es elegido por algún equipo en el draft de la regla 5, que será el próximo jueves y es el evento que cierra las reuniones.

Crawford no fue protegido en el roster de 40 de los Dodgers de Los Ángeles y en el draft de la regla 5 podría tomado por otro equipo.

No obstante, este no es un proceso sencillo. Crawford no es el único jugador de calidad elegible. Los mismos Dodgers no tuvieron espacio para proteger al cotizado prospecto Jordan Sheffield, quien también es lanzador.

Dos nicas han sido tomados por esta regla. En 2008 los Padres de San Diego atraparon a Everth Cabrera, quien se conoció luego también era pretendido por los Azulejos de Toronto. Y en 2016, los Rays de Tampa Bay se llevaron a Kevin Gadea de los Marineros de Seattle, pero el nica se lesionó en el Spring Training y no pudo estar en el roster activo de las Grandes Ligas, aunque sí en la lista de lesionados y recibió el salario mínimo de la MLB.

De acuerdo con el agente de Crawford en Nicaragua, Pablo López, el costeño ha generado el interés de varias organizaciones.

Otros casos a seguir son los Cheslor Cuthbert y Jonathan Loáisiga.

Cheslor no recibió contrato de los Royals de Kansas City, bajo el proceso de “non tender”, convirtiéndose en un agente libre, pero puede volver a firmar con su equipo por un salario menor al que podría haber obtenido en el arbitraje salarial.

De modo que todavía no descarten a Cheslor de Kansas City.

Con Loáisiga el asunto es que usualmente suena como material de cambio de los Yanquis de Nueva York, quienes buscan a toda costa reforzar su rotación de abridores y si no consiguen por la vía de la agencia libre a Gerrit Cole o Stephen Strasburg, entonces tendrán que sacrificar piezas para extraer de otros equipos lo que buscan, y las reuniones invernales son el escenario ideal para los cambios.

De modo que esta semana es clave en el futuro de los nicas en las Grandes Ligas.

