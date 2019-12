Miss Universo 2019 y dónde verlo en vivo: fecha, hora, canal y más

Todo está listo desde el Tyler Perry Studios en Atlanta, EE. UU. para la gran final de Miss Universo 2019.

Este año compiten 90 mujeres procedentes de todas parte del mundo, entre ellas Miss Nicaragua 2019, Inés López Sevilla, quien manifestó a través de una trasmisión en Instagram, que está dando lo mejor de ella para dejar bien representado al país.

La final se realizará este domingo 8 de diciembre a las 6:00 p.m. y se podrá ver en vivo por Telemundo. Además de la cobertura que realizará LA PRENSA en su sitio web (www.laprensa.com.ni)

Lea también: Así fue la preliminar de Miss Nicaragua, Inés López, en Miss Universo

Por su parte Karen Celebertti, directora de Miss Nicaragua, dice estar feliz de poder estar en Atlanta apoyando a Inés, pero más feliz de haber logrado que una nicaragüense estuviera en la competencia. “Linda, preciosa, una muchacha con mucho contenido, con un corazón muy noble y esperamos lo mejor”, dijo.

Ver esta publicación en Instagram @iness_sevilla ¡NICARAGUA! #MissUniverse #MissUniverso #Nicaragua Una publicación compartida de Miss Nicaragua (@missnicaraguaof) el 6 Dic, 2019 a las 5:38 PST

Agregó que las latinas este año lideran y que le sorprendió el nivel de las africanas.

Según diversos sitios, especializados en concursos de belleza, entre las latinas favoritas a llevarse la nueva corona, valorada en cinco millones de dólares, está Colombia, Puerto Rico, Perú, Venezuela, Argentina y Brasil.

Puede interesarle: Conozca la nueva corona de Miss Universo valorada en cinco millones de dólares

Por su parte el diseñador Neftalí Espinoza, quien ha competido en diversas ocasiones en la categoría de trajes nacionales en Miss Universo y que este año vistió a Miss Canadá y Miss Haití, dice que es un sueño hecho realidad para Inés poder estar ahí y gritar el nombre con orgullo de nuestro país. «Nicaragua un país con tanto talento y gente que tiene todas las características para producir muy bien a nuestras reinas y permitirles dar competencia en estas olimpiadas de la belleza».

Y es que Miss Nicaragua, así como la organización, ha sido fuertemente atacada en las redes sociales, pues los usuarios dicen que no la ven con actitud, que no trabajó su cuerpo y que el vestuario que llevó no era el adecuado. Sin embargo Inés ha manifestado que las críticas no la afectan y que su confianza en Dios es más fuerte.