EN VIVO | Inicia la coronación de Miss Universo 2019

Este domingo 8 de diciembre se conocerá a la nueva Miss Universo 2019 en la gran final del concurso de belleza más importante del año que se desarrolla en el Tyler Perry Studios en Atlanta, Estados Unidos.

Este año participan 90 mujeres, originarias de todo el mundo. Todas ellas sueñan con ser elegida como la más bella, entre ellas Miss Nicaragua 2019, Inés López. La corona, valorada en cinco millones de dólares, será entregada a la nueva reina por Catriona Gray, Miss Universo 2018, originaria de Filipinas.

Siga el minuto a minuto del concurso…

6:20 p.m. Inicia la elección del top 20 de Miss Universo. Entre ellas: Indonesia, Sudáfrica, Nigeria, Tailandia y Vietnam.

Making her way to the Top 20 from Africa Asia Pacific… INDONESIA!!#MissUniverse2019 LIVE on @FOXtv. Airing in Spanish on @Telemundo. pic.twitter.com/VCYgRso0RM — Miss Universe (@MissUniverse) December 9, 2019



6:15 p.m. Parte del jurado que esta noche elegirá a Miss Universo 2019.

6:10 p.m. Steve Harvey menciona a varios de los países que esta noche se disputan la corona. Estados Unidos, Puerto Rico, Brasil, Argentina, entre otros.

6:05 p.m. El presentador de esta gran noche es el comediante Steve Harvey.

6:00 p.m. Inicia Miss Universo 2019. La cantante estadounidense Ally Brooke cantó en compañía de las concursantes de todos los países participantes.

La cantante @AllyBrooke, exintegrante de Fifth Harmony, fue la encargada de abrir la gala de #MissUniverso2019 >> https://t.co/QGPPni0fl9 pic.twitter.com/Gfl5WhjQiE — La Prensa Vida (@LP_Vida) December 9, 2019

5:55 p.m. En 2018 las candidatas fueron 94 y la ganadora del traje nacional fue la representante de Laos, On- Anong Homsombath.

Miss Nicaragua: Inés López manifestó a través de una trasmisión en Instagram, que está dando lo mejor de ella para dejar bien representado al país.

Traje nacional: Esta fue la presentación del traje nacional que portó Inés López en Miss Universo 2019. López Sevilla lució un traje inspirado en el tradicional Baile de Las Negras de Masaya, del diseñador Carlos René Cruz.