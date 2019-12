¿Qué ha pasado con la Upoli, bastión universitario de resistencia, después de las protestas cívicas y la represión de la dictadura?

Para entrar a la Universidad Politécnica de Nicaragua el estudiante debe presentar su carnet y pasar por la revisión de su mochila. En cierto modo, los docentes también. Si una persona que no es ni estudiante, docente o trabajador quiere ingresar al campus deberá tener un motivo justificado; son medidas que han ayudado a evitar concentraciones que puedan ser de distracción a la actividad normal de la universidad, explicó el rector Norberto Herrera.

“Si hay ciertas medidas, cierto control de entradas y salidas. No lo podemos negar por la situación que sufrimos el año pasado”, indicó Herrera. Él está al frente de una casa de estudios, cuyo recinto en Managua, fungió como refugio y trinchera de lucha durante 50 días por parte de los universitarios, primero, contra una reforma a la seguridad social, y después en demanda de justicia por las víctimas mortales.

Según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), del 18 de abril al 30 de mayo de 2018, en el sector de la Upoli hubo 16 muertes violentas, 15 de ellas por disparo de arma de fuego.

Los atrincherados eran estudiantes de varias universidades, en menor cantidad de la Upoli, junto a habitantes de barrios aledaños al recinto.

El rector Herrera explicó que ellos no hicieron un inventario de los estudiantes que participaron en las protestas. “Nosotros no vamos a tener represalias contra nadie porque tenemos un paradigma de paz”, sostuvo. Universidades como la Unan-Managua y la Unan- León si lo hicieron. Iniciaron una “cacería” contra los estudiantes que estuvieron atrincherados en el campus y que se involucraron en la lucha cívica. Nunca denunciaron la represión que los jóvenes padecieron por parte de grupos parapoliciales.

¿Porque la Upoli nunca se pronunció en contra de la represión de la dictadura?

En el caso de la Upoli, este Diario consultó al rector el porqué no se pronunciaron ante la represión que vivieron los universitarios mientras estuvieron atrincherados, y este respondió que “si un comunicado va a atizar más la violencia, tal vez es mejor callar. El silencio no es complicidad, el silencio es una opción, el silencio es una respuesta, no es cobardía, a veces es prudencia” expresó. Agregó que la Policía nunca entró al recinto.

Por otro lado, dicha casa de estudios también sufrió daños en la infraestructura, mobiliario, equipos tecnológicos. De acuerdo con Herrera las pérdidas se estiman en un 75 por ciento, equivalentes a unos doce millones de córdobas. Para la recuperación de la universidad recibieron vía presupuesto unos 11.5 millones de córdobas, cuyo desembolso solo se hizo en 2019 para las casas de estudios superiores que fueron afectadas en el contexto de las protestas antigubernamentales.

La deserción ha sido otro de los retos que enfrenta. De 10, 500 estudiantes que tenían antes del estallido social de 2018, cuentan con siete mil, y aspiran a tener en el 2020, 8 mil estudiantes. Entre las razones claves del número de universitarios que se fueron se relaciona al temor a perder la vida, ya que hubo un momento en los que se pensó que en el país podía haber una guerra, explicó el rector.

“Estudiantes que se fueron, que se escondieron, estudiantes con temor de venir a las universidades, aun estando en Nicaragua. Ese clima de incertidumbre, ese clima de violencia es el que nosotros tratamos en esta universidad de atemperar, de disminuir, de reducir, aceptándonos los unos a los otros”, dijo.

Si se puede protestar

El rector de la Universidad Politécnica de Nicaragua, que fue uno de los puntos medulares de protestas cívicas contra el régimen orteguista, Norberto Herrera, explicó que “los estudiantes aquí tienen plena libertad de manifestarse en la forma que quieran. Nosotros aquí respetamos la posición ideológica de los estudiantes, ya es cuestión de ellos como estudiantes, qué tipo de actividad quieran realizar (…)”, dijo.

Agregó que ellos no van a impedir ni a la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua- brazo represivo de la dictadura en las universidades- ni grupos estudiantiles que adversen el régimen puedan expresarse. “Nosotros respetamos el pluralismo, nosotros respetamos la diversidad (…)”, aseguró el rector de la UPOLI.