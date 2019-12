Silvio Fonseca: “Siempre ha habido una intención de robarle el discurso a la iglesia y confiscarles sus tradiciones”

“Cuando a Juan Pablo II querían asesinarlo la bala que entró en su cuerpo se la puso a la corona de la virgen de Fátima, haya en Portugal como ofrenda de su sacrificio”, recuerda monseñor Silvio Fonseca. Este intento de asesinato ocurrió un 13 de mayo de 1981, en la plaza de San Pedro de la Ciudad del Vaticano.

Esta memorable acción de su Santidad, ahora es asociada por Fonseca a la realización de los altares azul y blanco y sus “ofrendas simbólicas” de fotos de mártires, botellas de agua, banderas azul y blanco, y anteriormente adoquines, símbolos de lucha de la resistencia cívica que demanda la libertad de más de 170 presos políticos.

“Cuando ponemos una imagen las adornamos con flores. Sin embargo estos (adoquines, fotos de mártires, banderas y botellas) son los mejores ramos de flores, porque son historias vividas de sufridos”, dice Fonseca, vicario del departamento de familia, vida e infancia de la Arquidiócesis de Managua.

Asimismo recordó los constantes asedios a la iglesia, las calumnias, ofensa a sacerdotes debidamente documentados; así el doble discurso del régimen Ortega-Murillo al que calificó de «vacío y mentiroso». También señaló que el régimen ha realizado “turismo religioso” con las tradiciones católicas, en relación a los más de 40 altares en la Avenida de de Bolívar a Chávez.

A partir de la crisis del 2018 y lo que va del año, el Instituto de Turismo ha cargado su agenda con las festividades religiosas, junto a sus operadores en los municipios del país, y se han constituido en “pontífices de una religión diseñada por el Estado”, cuestiona Fonseca, sacerdote, maestro y doctor en teología.

«Se han querido apoderar de todo»

—¿Que opina del doble discurso del régimen: por un lado celebra la Purísima con sus altares y por otro asedia a las iglesias y encarcela a los que protestan?

—Este pueblo es inteligente y perfectamente identifica quienes son mentirosos y quienes andan en la verdad. De manera que aquellos que piensan que van a engañar, valga la redundancia, los engañados son ellos. El pueblo católico sigue celebrado su tradición, Nicaragua es un pueblo católico.

En tanto en ellos, hay una contradicción. Hay discursos en lenguaje cristiano incluso en sus expresiones, como son los altares y otras cosas que pueden suceder frente a la realidad que se está viviendo y sentido por todo el mundo, como los asedios a la iglesia, las calumnias, ofensa a sacerdotes debidamente documentados, pues, hablan por sí solo. De manera, a como dice la palabra de Dios, por sus hechos los conocerán.

Porque si ciertamente fuesen católicos de convicción y de práctica cristiana, no harían nada contra la iglesia, ni contra los sacerdotes, como ahora pues, es evidente. Por eso seguirán hablando porque son discursos vacíos, y en el peor de los casos, desde siempre ha habido una intención de robarle el discurso a la iglesia, incluso hasta de confiscarles sus tradiciones religiosas.

Todos nosotros hemos visto en diferentes fiestas patronales como se han querido apoderar de todo. Pero también viene al caso, que nos duele que las tradiciones religiosas que son de fe se quieran convertir en “turismo religioso”, así lo han llamado ellos desde hace años.

—El Instituto de Turismo tiene cargada su agenda con tradiciones religiosas.

—Exactamente… Entonces todo esto evidencia que se trata que a nombre de la fe católica afectarla a ella misma, porque ahora son otros los que están organizando, no solo organizando otras cosas, sino que se constituyen como pontífices de una religión diseñada por el Estado, muy distinta a la iglesia de Jesucristo, que la que nosotros los católicos seguimos.

Frente a los hechos no valen los argumentos y este pueblo lo ha entendido desde años atrás, y por eso Usted ve, que nuestro pueblo celebra con tanto fervor sus tradiciones religiosas; pero es un bien que nos han hecho, primero fortalecernos como iglesia y segundo desenmascarar aquellos que en nombre de Cristo se dicen católicos, pero que sus acciones son una cosa y que sus objetivos son totalmente opuestos al evangelio de Jesucristo. Eso está claro en Nicaragua, no hay duda de eso.

“Pueblo sufrido deposita en los altares su corazón”

—La Purísima es celebrada en todo el territorio nacional, el Gobierno en la avenida Bolívar y en los municipios. Pero han surgido nuevos altares, el año pasado tenían adoquines, fotos de mártires, banderas invertidas, ahora botellas como símbolos de resistencia. ¿Cuál es su lectura?

—Tres cosas. En primer lugar, la Purísima es absolutamente nicaragüense en el mundo entero. Los 7 de diciembre se reúnen los nicas donde estén para celebrarla, es un pueblo profundamente católico, profundamente mariano.

La segunda señal muy triste, es el esfuerzo, el empeño de una religión estatal, paralela a la verdadera religión de Jesucristo que está guiada por los señores obispos en comunión con el Papa, de la iglesia universal.

Y en tercer lugar, sobre las ofrendas que está poniendo un pueblo sufrido te quiero mencionar, que cuando a Juan Pablo II querían asesinarlo, la bala que entró en su cuerpo se la puso a la corona de la virgen de Fátima, haya en Portugal, como ofrenda de su sacrificio. El papa le atribuyó a la Virgen el milagro de salvarlo de la muerte.

Quiero que quede muy claro, es la ofrenda religiosa de un pueblo sufrido que deposita en los altares su corazón, expresado en esos que estás diciendo (colocar en los altares adoquines, botellas, fotos de mártires, banderas invertidas y fotos de los mártires), y otras cosas más.

No tiene otra lectura, más que esa lectura espiritual de un pueblo que para nosotros eso significa mucho, las ofrendas que tú mencionaste, del año pasado y las de hoy. Porque este pueblo siempre ha confiado, su historia y sacrificio a la virgen María, y por eso nosotros tenemos María de Nicaragua, Nicaragua de María, porque ella nos ha acompañado en los momentos difíciles de la historia nacional. Y el pueblo está totalmente convencido que la intersección no nos va a ser falta en estos momentos de crisis nacional, que nos está afectando a todos, sin exclusión en este país.

—El año pasado los exiliados también hicieron sus altares al Niño Dios y le pusieron ofrendas, había imágenes de los muertos y peticiones de libertad por los presos políticos y por una nueva Nicaragua. ¿Son una ofrenda al Niño Dios?

—Esto no solo se reduce a la Purísima, a los pesebres, a los nacimientos. La iglesia pide todos los días por la paz, la libertad, la justicia en este país, es una oración permanente de la iglesia, que los que están diciendo, son solamente símbolos para expresar lo que nosotros le pedimos al Señor de corazón. Y muchas más cosas que el Espíritu Santo inspira en los creyentes como una ofrenda. Esa son los mejores ramos de flores que se le pone hoy a una imagen.

Tu sabes que cuando ponemos una imagen las adornamos con flores, sin embargo estos (adoquines, fotos de mártires, banderas y botellas) son los mejores ramos de flores, porque son historias vividas de sufridos, y que confiamos en el amor maternal de María. Cada quien le dará su propia lectura, pero yo te contesto como sacerdote, como nicaragüense y como católico que soy, que sirvo mi pueblo.

—Ya que tocó un poco el sentido de la fe, el amor y la paz, el año paso el régimen lanzó una Ley de reconciliación, pero los hechos confirman un doble discurso, por un lado hablan de paz y por otro continúan con las agresiones.

Mirá. Esas son criaturas que nacen abortadas, porque la paz no se impone, La paz no es un papel, la paz son hechos concretos, y eso se llama justicia, respeto a los derechos humanos, libertad, todo lo que el Señor nos ha regalado como su imagen y semejanza, y que las constituciones tienen que respetar.

Y frente a los hechos que se están viviendo, el mundo está horrorizado de lo que pasa en este país diariamente demuestra que son discursos totalmente vacíos. Que no tienen ningún sentido, porque no hay una verdadera intensión de establecer la paz para este país. Los católicos queremos la paz por este país, y por eso estamos orando y estamos insistiendo en el diálogo nacional. Aquí no queremos guerra, aquí queremos paz, y solamente cuando haya justicia va a ver paz.

—En Navidad siempre se habla de la paz y el amor. Si Usted tuviera enfrente a Rosario Murillo, a la gente del gobierno, ¿que les diría con relación a los presos políticos, como alcanzar la paz para que estén en sus casas?

—Bueno que la iglesia católica desea la paz para todos los que estamos en este país, y que los que están ahora en estos puestos importantes de responsabilidad, ellos no los ignoran. Yo los invitaría a todos que sean sinceros, que ya se dejen de discursos y que vayamos a la práctica porque este pueblo ha sufrido mucho, y este pueblo merece la paz.

Y una cosa que nos entristece es ver que tanto aquellos que legislan y tienen poderes de decisión son católicos, pero que sus testimonios son verdaderamente un escándalo público, al aplaudir, al aprobar y promover leyes que atentan contra la dignidad humana y la paz social.

Nosotros como católicos no cesamos de insistir a todos, gobernantes y gobernados, que por favor trabajemos por este país, porque los nicaragüense somos capaces de resolver nuestros problemas, que no queremos asesores que nos estén llevado a pelear hermanos contra hermanos, que no queremos a otros involucrados en este país que dirijan nuestro destino.

Ya hemos tenido experiencias pasadas. Una vez más, por favor como nicaragüense resolvamos nuestros problemas sin injerencia de ninguna otra potencia o país que piensan distintos a nosotros. Este es un pueblo católico, es un pueblo que todos los nicaragüenses tenemos que cuidar.

Ojalá que el 2020 que ya se avecina, nosotros creemos en los milagros y que esos corazones de piedra se conviertan en corazones de carne.