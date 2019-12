El niño pinolero Deo Hafez Downs Bustillo fue levantado en hombros por el exbasquetbolista Julio González luego que anotara los dos tiros libres para vencer 20-19, en tiempo extra, a Puerto Rico para conquistar la medalla de bronce en el Primer Festival Latinoamericano de Mini Baloncesto 3×3, categoría 12 años, el domingo en el Polideportivo Alexis Argüello.

Minutos antes, Deo, originario de Bonanza, fue llevado a un hospital capitalino luego que en el partido de la semifinal ante Costa Rica saliera lastimado de la espalda y al regresar al Polideportivo no dudó en ayudar a sus compañeros de juego sin imaginar que sería el héroe del duelo que puso a brincar, llorar y gritar de emoción a los aficionados reunidos en la majestuosa instalación deportiva.

“Solo quería salir del hospital y venir a jugar. Cuando estaba en la línea de tiros libres tenía miedo de fallar, pero me concentré y le pedí a Dios que me ayudara a anotar esos dos tiros libres para ganar con mis compañeros. No pensábamos llegar hasta aquí pero hicimos todo lo posible para ganarle a los equipos más fuertes como a Puerto Rico”, dijo entre lágrimas Deo cuyo entrenador fue Kevin Siles.

A nivel individual, Deo fue el campeón canastero del torneo, el pinolero Harold Barberena, líder en Tiros de Tres Puntos y el costarricense Daniel Árias fue nombrado el Jugador Más Valioso.

«Nosotros queríamos cerrar con buena presentación el torneo. Luego de nuestro juego apoyamos a los niños de Bonanza. Mi respeto para Deo que vino del hospital a anotar dos triples y dos tiros libres para darle la medalla a Nicaragua. En cuanto al reconocimiento sabía que había anotado varios triples pero no creí eran el campeón porque habían otros chavalos que habían metido varios triples. Cuando me llamaron para la medalla se me salieron las lágrimas, estaba emocionado», contó el niño Harold, originario del Municipio de Tipitapa.

Nicaragua estuvo representada por tres conjuntos: Managua (Nicaragua A), Matagalpa (Nicaragua C) y Bonanza (Nicaragua B), quien le dio la medalla de bronce al país.

«Cuando estábamos en el hospital y nos dicen que el niño está bien, me dice Deo que quiere jugar, quiero estar con mi equipo, así que salimos como locos y regresamos al Polideportivo Alexis y entró a echar esos tiros para darle el bronce a Nicaragua. Con estos niños tenemos que trabajar porque ellos son el futuro. El 3×3 es más emocionante, es un juego más apretado, tenemos que desarrollarlo más. Aquí vinieron padres de familia desde Bonanza que viajaron con sus hijos, hay una directiva bien organizada, ellos con la base fundamental para motivar a los niños y que salgan adelante. De hecho ya hay una invitación en Costa Rica para ir a jugar en marzo», relató González.

Costa Rica, campeón

En tanto, Costa Rica se coronó al vencer 14-11 a México.

“México era el equipo más fuerte pero nosotros nos paramos duro, queríamos el oro también”, explicó el jugador costarricense Anderson Oviedo.

Por su parte el entrenador costarricense Pablo Arroyo manifestó tras el oro conseguido que «Los niños hicieron el trabajo, ellos son los actores, nada más el entrenador se sienta para observar el espectáculo van a dar. Los dos equipos súper buenos. Tuvimos un poco más de suerte a la hora de lanzar, tuvimos un poco más de precisión. Ser el favorito siempre es un peso extra, a mi no me gusta ser considerado el favorito, y creo eso pasó con los niños mexicanos».

En la justa deportiva compitieron nueve equipos, tres de los cuales eran de Nicaragua y dos de Costa Rica.

Puerto Rico fue cuarto lugar, Costa Rica B quinto, Nicaragua A sexto, Honduras séptimo, Guatemala octavo y Nicaragua C fue noveno.

“Demostramos que el baloncesto es emocionante y con el agregado de 3×3 mejor todavía, es espectacular. Organizar este torneo no fue fácil, fueron 10 meses de trabajo, era un sueño y lo hemos logrado. Este evento nos compromete a seguir trabajando y seguir desarrollando baloncesto, queremos que los niños sean felices y otro objetivo es que los entrenadores regresen a sus países con el compromiso de continuar la labor en el formato que decidan para lograr cosas fabulosas como éstas”, explicó Carmen Cubas, de la Federación Nacional de Baloncesto de Honduras que organizó el evento en conjunto con la comuna capitalina y Fenibal.

