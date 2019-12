«Crecí en un mundo en el que una mujer como yo nunca era considerada hermosa»

La sudafricana Zozibini Tunzi fue coronada como Miss Universo 2019.

La elección se realizó el domingo 8 de diciembre desde el el Tyler Perry Studios en Atlanta, Estados Unidos.

«Crecí en un mundo en el que a una mujer como yo, con mi tipo de piel y mi tipo de pelo, nunca era considerada hermosa. Y creo que es hora de que eso se acabe hoy», esas fueron las últimas palabras que Zozibini brindó ante todo el auditorio, antes de portar la nueva corona, valorada en cinco millones de dólares, que fue entregada por Catriona Gray, Miss Universo 2018, originaria de Filipinas.

Lea también: Así te contamos la coronación de Sudáfrica como la nueva Miss Universo 2019

Tunzi tiene 26 años y es de Tsolo, una ciudad en el municipio local de Mhlontlo en O.R.Tambo District de la provincia del Cabo Oriental de Sudáfrica. Ella brilló en la gala tanto en la parte de desfiles con traje de baño y vestidos de noche como en las intervenciones ante el micrófono, donde cosechó grandes aplausos por parte del público por sus opiniones en contra de la discriminación racial. Además, dijo que gracias a haber ganado su concurso nacional volvió a estudiar.

Para la nueva Miss Universo el ser coronada “en el primer estudio (de cine) en Atlanta propiedad de un hombre negro, eso significa mucho para mí”, en referencia al Tyler Perry Studios, propiedad de Tyler Perry un un actor, comediante, cineasta, escritor y compositor estadounidense, especializado en el género gospel.

Puede interesarle: Así fue la preliminar de Miss Nicaragua, Inés López, en Miss Universo

Asimismo, espera que su corona “impacte a cada niña que está creciendo de la forma en que yo lo hice y le dijeron que no era hermosa”, dijo en rueda de prensa minutos después de ser coronada.

Durante la rueda de prensa agregó que «la sociedad ha sido programada durante mucho tiempo para que no viera la belleza de manera negra. Pero ahora estamos entrando en un tiempo en el que finalmente las mujeres como yo por fin pueden saber que son hermosas». Dijo que mujeres como ella crecieron enfrentando «mucho racismo» y «mucha discriminación por el color» de su piel.

Making a statement… This is Miss Universe South Africa.#MissUniverse2019 LIVE on @FOXtv. Airing in Spanish on @Telemundo. pic.twitter.com/FWpqb0517w — Miss Universe (@MissUniverse) December 9, 2019

Asimismo habló sobre su trabajo con la ONU en de la campaña feminista #HeForShe y calificó de «absurda» la desigualdad que todavía existe entre hombres y mujeres.

Lea además: «Es un orgullo representarlos ante el universo», dijo Miss Nicaragua antes de partir a Miss Universo 2019

«No veo por qué las mujeres no pueden recuperar en 2019 el terreno perdido frente a los hombres. Y tampoco veo por qué las mujeres deban seguir siendo víctimas por violencia de género, especialmente a manos de hombres que supuestamente las aman y las cuidan».

Ver esta publicación en Instagram Can we get that jacket? 😂 @iamsteveharveytv @zozitunzi Una publicación compartida de Miss Universe (@missuniverse) el 8 Dic, 2019 a las 7:57 PST

«Quiero retar a los hombres a que de verdad den un paso al frente y enseñen a sus hijos cómo mirar a las niñas como iguales desde una edad temprana. Así, para cuando crezcan, serán los hombres que la sociedad necesita», expresó esta joven que antes de ganar la corona tenía 334 mil seguidores en Instagram y en menos de 24 horas supera el millón.

Tunzi es así la tercera mujer de Sudáfrica en ganar Miss Universo después de Demi-Leigh Nel-Peters (2017) y Margaret Gardiner (1978).

La puertorriqueña Madison Anderson, de 24 años, y la mexicana Sofía Aragón, de 25, fueron elegidas primera y segunda finalistas, respectivamente en esta edición de Miss Universo, donde la pregunta final fue: ¿Qué cree que es lo más importante que se debe enseñar a las niñas hoy en día?.

«Liderazgo. Es algo de lo que han carecido las jóvenes y las mujeres por mucho tiempo no porque no lo quisieran sino por cómo la sociedad ha etiquetado cómo deben ser las mujeres. Creo que somos los seres más poderosos del mundo (…). Y deberíamos enseñar a las niñas a ganar espacio. No hay nada más importante que ganar espacio en la sociedad y que fortalecerte a ti misma», fue la respuesta de la nueva reina.