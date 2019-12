Juice Wrld: muere la joven promesa del rap a los 21 años

El rapero Juice Wrld murió este domingo a la edad de 21 años, según confirmaron médicos del estado de Illinois, Estados Unidos, a medios estadounidenses.

La Oficina de Medicina Forense del condado de Cook dijo que la causa de la muerte todavía se desconoce.

Juice Wrld, cuyo verdadero nombre era Jarad Anthony Higgins, era visto como una estrella en ascenso en la escena del rap.

Cuando estaba en la secundaria, empezó a compartir sus canciones en la plataforma SoundCloud, y saltó a la fama en 2018, con los temas Lucid Dreams («Sueños lúcidos») y All Girls Are The Same («Todas las chicas son iguales»).

I can’t believe it… you were such a sweet soul. I’ll always remember meeting you and your family on the video set and thinking how close you were. You had so much further to go, you were just getting started. You’ll be missed Juice 💔

— Ellie Goulding (@elliegoulding) December 8, 2019