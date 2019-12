Comisión Judicial de la Cámara celebra audiencia sobre evidencia de juicio político a Trump

La Comisión Judicial de la Cámara de Representantes abrió el lunes una nueva fase en la investigación de juicio político cuando los demócratas acusaron al presidente Donald Trump de violar su juramento al ejercer sus propios intereses políticos por encima de los de la nación.

«El presidente Trump se puso antes que el país», dijo el representante Jerrold Nadler, demócrata por Nueva York y presidente de la Comisión Judicial de la Cámara, repitiendo la frase cinco veces durante su declaración de apertura mientras el panel se preparaba para escuchar la evidencia.

Su homólogo republicano, el representante Doug Collins de Georgia, dijo que los demócratas buscaron «un presidente que no les gusta» desde el momento en que asumió el cargo, independientemente de la evidencia. «Pasaron dos años tratando de descubrir en qué le acusamos», dijo.

En el inicio de la audiencia Nadley dijo que «el juicio político es un emprendimiento solemne y grave.»

El presidente de la comisión Jerrold Nadler fue inmediatamente interrumpido por un manifestante que gritaba «¡Votamos por Donald Trump!», al inicio de la audiencia. El manifestante fue escoltado desde la sala de audiencias de la Cámara por la Policía del Capitolio.

En lo que equivalía al argumento inicial en el esfuerzo por acusar al presidente Trump, el abogado de los demócratas le dijo a la comisión que las acciones del presidente eran «tan descaradas» que no había duda de que había abusado de su poder para anteponer sus propios intereses políticos a los de la nación.

«La evidencia es abrumadora», dijo el abogado Barry H. Berke reiterando la frase para enfatizar el punto de contrarrestar de antemano los argumentos republicanos de que la investigación de juicio político ha sido apresurada e inadecuada. Los hechos reunidos en las últimas semanas fueron «sin contradicción» y «no se pueden disputar», agregó, mientras reproducía videoclips de testigos que testificaron el mes pasado ante la Comisión de Inteligencia de la Cámara.

Stephen Castor, el abogado que representa a los republicanos en las comisiones Judicial y de Inteligencia, dedicó la mayoría de su testimonio preparado a cómo los demócratas han llevado a cabo su investigación y, en su opinión, distorsionó los hechos para que se ajustaran a su narrativa preconcebida.

«Este proceso injusto refleja el grado en que los demócratas están obsesionados con destituir al presidente Trump por cualquier medio necesario», dijo Castor a los legisladores. «Los demócratas buscaron un conjunto de hechos sobre los cuales acusar al presidente: la cláusula de emolumentos, los registros financieros y comerciales del presidente, el informe Mueller y las acusaciones de obstrucción allí, antes de decidirse por Ucrania».

Castor sostuvo que Trump no estaba persiguiendo sus propios intereses, sino que solo estaba preocupado por la corrupción en Ucrania. «Estaba pidiendo asistencia para ayudar a nuestro país a salir de la división de la investigación de colusión de Rusia», dijo Castor. Señaló que el presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania no ha dicho que se sintió presionado y afirmó que no sabía en el momento en que habló con el Sr. Trump por teléfono el 25 de julio que el presidente había suspendido la ayuda estadounidense.

El presidente Donald Trump rápidamente comenzó a tuitear nuevamente contra lo que llamó «Cacería de Brujas» y se burló de «Los demócratas buenos para nada son una desgracia.»

The Do Nothing Democrats are a disgrace! https://t.co/BlaAqsiw8z — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 9, 2019

La comisión recibe las «presentaciones de evidencia» del abogado de la Mayoría del Comisión Judicial Barry Berke y del Asesor de la Mayoría del Comisión de Inteligencia Daniel Goldman. Stephen Castor servirá como asesor para los republicanos en las comisiones Judicial y de Inteligencia.

Los demócratas dicen que el impulso de Trump para que Ucrania investigue a su rival Joe Biden y, al mismo tiempo, retener la ayuda militar de EE.UU., fue contraria a la política estadounidense y benefició a Rusia.