Dictadura ha confiscado libertades y reprimido con mayores niveles que Somoza

“El país no tiene futuro con la dictadura de Ortega. El ciudadano está claro, de diversos estratos sociales, que Nicaragua no tiene futuro con Ortega, y obviamente urge un cambio”, expresó el cantautor nicaragüense Pancho Cedeño, autor de la sonada canción testimonial “En Abril” que compuso con sus antiguos compañeros del grupo Pancasán.

Cedeño participará en el foro debate del Pen Nicaragua-Internacional, “Libertad de expresión: El papel del arte en la construcción de la nación” y conmemorarán el Día Internacional de los Derechos Humanos.

Al comparar la lucha del pueblo contra la dictadura de Anastasio Somoza Debayle y la actual dictadura de Daniel Ortega, el músico dijo que “hay similitudes y grandes diferencias”.

“Similitudes, porque es una dictadura que ha confiscado los derechos de los ciudadanos, los mantiene a través de una represión feroz, a la larga con mayores niveles de perversidad que Somoza, y no es que éste fuera un gentleman, pero en algunos casos Somoza se ha quedado corto. La lucha hoy es diferente, es cívica, aquella era una lucha armada”, señaló.

El artículo 127 de la Constitución Política de Nicaragua, señala que la creación artística y cultural es libre e irrestricta, y que los trabajadores de la cultura tienen plena libertad de elegir formas y modos de expresión. Ello significa la no manipulación perversa o represión de parte del régimen.

Rescate de la memoria de abril

Cedeño comentó que este forodebate se enfocará en el rescate de la memoria histórica, a partir del estallido de abril del 2108 hasta este diciembre, y cómo esta ha quedado en la memoria de la gente y reflejado desde las artes.

En este contexto recordó que como músico produjo varias canciones testimoniales, entre ellas la más sonada “En Abril” que compuso con sus antiguos compañeros del grupo Pancasán.

Señaló que hay músicos que se han tenido que marchar al exilio por la feroz represión del régimen; en su caso ha tenido que cantar con limitaciones y en eventos cerrados.

Recordó que recientemente cantó en la clausura de la exhibición “Ama y No Olvida, Museo de la Memoria contra la Impunidad”, evento organizado por la la Asociación Madres de Abril (AMA), y que rindió homenaje a las víctimas de la represión en Nicaragua.

Asimismo destacó que “quizás la similitud más grande o importancia más grande es la voluntad de toda una ciudadanía, de todo un pueblo por deshacerse de una dictadura que le tiene confiscada todas sus libertades ciudadanas y que para el país no promete ninguna salida, ninguna solución. El país no tiene futuro con la dictadura de Ortega. El ciudadano está claro, de diversos estratos sociales, que Nicaragua no tiene futuro con Ortega, y obviamente urge un cambio”.

Somoza lo fomentó una gran canciones de culto a personalidad a como lo hace Ortega con su dictadura familiar, incluyendo mega rótulos que dispersan por todo el país.

Al respecto, Cedeño comentó que esto forma parte un culto a la personalidad y que en el caso de la figura de la pareja presidencial Ortega-Murillo, se ve más marcado. Y lo hacen con elogios, propagandas, mítines, y canciones que básicamente son de campañas electoras, realizadas con los impuestos de los nicaragüenses.

¿Qué han estado haciendo los artistas?

En este foro debate también participará la poeta Madeline Mendieta. Su participación versará sobre lo que han estado haciendo los artistas en este contexto de crisis sociopolítica y que se conozca que lugar pretenden ocupar en una nueva Nicaragua.

Muchos músicos y poetas se marcharon al exilio, en Costa Rica, Europa, Estados Unidos y México, pasa salvaguardar sus vidas o buscar una nueva fuente para sobrevivir a la crisis. «Desde el exilio han hecho sus propuestas artísticas, pero además se han sumado como activistas para Nicaragua», observó Mendieta.

Espera que también se aborden temas como el relevo generacional, como el caso de la joven cineasta Gloria Carrión, directora del filme «Heredera del viento», una memoria de los años ochenta vista desde el presente, y que sido reconocida y premiada internacionalmente.

Otro que compartirá su experiencia sobre este contexto de crisis del 2018 y lo que va del año, es el fotógrafo Jorge Mejía Peralta, imágenes suyas han sido expuestas en muestras sobre la memoria.

Cada 10 de diciembre se conmemora en el mundo el Día de los Derechos Humanos, y recuerda la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948 en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Tome nota

En este foro debate acompañaran a Cedeño, la cineasta Gloría Carrión, el fotógrafo Jorge Mejía Peralta y la poeta Madeline Mendieta. Martes, 10 de diciembre a las 5:30 p.m., en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra. Entrada libre.