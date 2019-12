Excarcelado político Gabriel Putoy denuncia que fue retenido y golpeado por la Policía Orteguista

El excarcelado político Gabriel Leónidas Putoy Cano denunció este martes la agresión, amenazas de cárcel y persecución que sufrió por parte de la Policía Orteguista (PO), cuando fue retenido por los Altos de Masaya, la mañana de este lunes 9 de diciembre.

El profesor de Masaya manifestó que viajaba en una motocicleta, junto a un exalumno, cuando la policía los retuvo para verificar los documentos. Sin embargo, cuando el oficial identificó que era un excarcelado político, lo amenazó con llevarlo detenido.

«En cuanto yo me quité (el casco), él mencionó una palabra soez y me dijo que yo era tranquero y que íbamos a pagar por lo que hicimos. Entonces le dijo a otro oficial que estaba cerca que mandara a traer una patrulla. Yo le dije porqué, si no estábamos haciendo nada malo. Aparte que salimos por una Ley de Amnistía, pero él dijo ‘a mí vale tu ley, ahora sí vas a ir por droga y vas pagar todo lo que hiciste en el tranque con el compañero que torturaste», relató Putoy Cano ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

Ante las amenazas de la Policía, Putoy Cano tomó la decisión de escapar. Su acompañante se encuentra detenido en Masaya, y la moto fue confiscada.

«La moto no es ni mía, no sé porque la detienen, la moto tiene todos los papeles legales. No sé porqué nos golpearon y nos querían poner drogas. Es lógico ya con drogas cualquiera se va, yo no andaba drogas, entonces nosotros nos corrimos», dijo el excarcelado político, quien agregó que su acompañante le dio raid cuando él esperaba el bus para trasladarse a Tipitapa.

PO busca incriminar a excarcelados políticos

La PO además de golpear y amenazar al profesor Putoy, también le robó su teléfono, dinero y unas frutas que le llevaba a un excarcelado político. Además, lo inculpó de «enviar gente al norte» del país.

«Quieren achacar acciones que yo ni cuenta me doy. Yo he dicho que mi lucha es cívica, mi lucha es un plantón… cosas cívicas pero nada de armas, nada de explosivos pero parece que esa idea que ellos tienen de buscar cómo incriminarnos en algo, o en drogas, es para volvernos a encarcelar», declaró Putoy Cano.

El profesor de Masaya demandó al régimen orteguista que hagan efectivo la ley de Amnistía y responsabilizó a Rosario Murillo de cualquier daño que pueda sufrir. «La primer demanda es que hagan efectivo toda la ley (de Amnistía), que nos dejen en paz si aaquí no estamos en guerra con nadie, ellos quieren imponernos a nosotros cosas que no son y ahí no vamos… voy a responsabilizar al Estado de Nicaragua si me pasa cualquier cosa a mi integridad física, principalmente a Rosario Murillo que es la que da las órdenes», concluyó.

Por su parte Marcos Carmona, secretario ejecutivo, repudió este nueva agresión de parte de la PO, y enfatizó que esta es la «Nicaragua normal» de la que habla el régimen de Daniel Ortega. «Estos son los tiempos normales que vivimos en Nicaragua, estos son los tiempos normales que dice el gobierno que hay cuando están vapuleando a la gente, porque al final ya no sabemos si los delincuentes comunes son los que están dentro de la policía».