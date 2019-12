Reciben a niños basquetbolistas como héroes en Bonanza

Este martes, las principales calles del Municipio de Bonanza, ubicada en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN), se llenaron de colores con la llegada de los niños basquetbolistas, originarios de dicho municipio, Deo Hafez Downs Bustillo (#11), Carlos Humberto Torres Membreño (#5), Kervin Josué Blandón Rodríguez (#8) y Bayardo José Bustillo Medina (#10). Ellos, a base de coraje y corazón, convirtieron lo imposible en posible al conquistar una medalla de bronce en el Primer Festival Latinoamericano de Minibaloncesto 3×3, categoría 12 años, que finalizó el domingo en el Polideportivo Alexis Argüello, en Managua.

En la justa deportiva, Nicaragua puso a tres conjuntos en escena: un equipo de Bonanza, otro de Managua y uno de Matagalpa. Costa Rica trajo a dos equipos, mientras que Honduras, Guatemala, México y Puerto Rico uno cada uno. Cada equipo fue integrado por cuatro niños y un entrenador.

Bonanza fue el único equipo por parte de Nicaragua que logró llegar a la semifinal contra Costa Rica, que ganó y mandó a pelear a los pinoleritos el tercer lugar ante Puerto Rico, que en la semifinal cayó ante México.

«Venimos este martes de madrugada a Bonanza y esta tarde la gente ha salido de sus casas a saludar a los niños por su medalla conquistada», contó el entrenador Kevin Siles Bustillo vía telefónica.

Siles recuerda que el sol ya había salido cuando el miércoles pasado partieron de Bonanza a Managua para competir en el evento que por vez primera organizaba Carmen Cubas, de la Federación Nacional de Baloncesto de Honduras en conjunto con la comuna capitalina y Fenibal en Managua.

«Viajamos el miércoles a Managua a las nueve de la mañana, nos acompañaron tres familiares pero en Managua nos encontramos a más bonanceños y caribeños por lo que hubo una buena barra apoyándonos. Como entrenador me siento orgulloso por haber mostrado el baloncesto y la capacidad que tenemos. Nadie se esperó que llegarámos a la semifinal ni mucho menos que ganánaramos una medalla. La gente gozó de ver nuestro baloncesto», afirmó Siles.

En octubre del presente año, Bonanza representó a Nicaragua en los Juegos Escolares Codicader (Consejo del Istmo Centroamericano de Deportes y Recreación) luego que meses antes se coronaran campeones nacionales. De ese equipo que por vez primera representó al país y obtuvo el quinto lugar salieron los niños héroes bonanceños, estudiantes del colegio Santa Teresita de Jesús.

«Desde hace tres años empezamos a entrenar a los niños. Decidirse por los cuatro fue difícil pero valoramos la disciplina, responsabilidad, puntualidad y amor por el baloncesto», confesó Siles, quien tiene nueve años de ser entrenador.

En la competencia, Nicaragua obtuvo seis victorias. Superó dos veces a Puerto Rico, venció a Honduras al igual que a los dos equipos nicaragüenses (A y C) y a Costa Rica B.

¿Y qué dijeron los niños de bronce?

Portando en su camisa verdeamerla el número 11, Deo Downs fue el niño sin capa que hizo brincar de emoción a los fanáticos reunidos en el Polideportivo Alexis luego de anotar los dos tiros libres que le dieron la histórica medalla de bronce al país al vencer a Puerto Rico 20-19. Desde que tenía un año, Deo tuvo contacto con el baloncesto gracias a su papá Gerardo Downs y su mamá Dinnia Bustillo.

Mientras que el niño Carlos Torres, quien va para primer año de secundaria y habita en el barrio Alemán, de su natal Bonanza, asegura que el torneo «fue competeitivo y bonito porque pudimos hacer amistades con niños de otros países. Nunca imaginé competir en un torneo como este. Estoy orgulloso de mi municipio porque a pesar de vivir lejos y no tenemos mucho apoyo, callamos muchas bocas. Que no creyeran en nosotros nos motivó a luchar cada partido. Lo que me gustó del equipo es que «nos concentramos y también hicimos caso al entrenador». Carlos espera seguir estudiando y ser jugador de la NBA, pues desde los nueve años juega baloncesto.

«Me gusta el compañerismo que hay en el baloncesto y la alegría de la gente cuando se echa en la canasta», dijo.

Por su parte, el niño Kervin Blandón, habitante del barrio 28 de mayo de Bonanza, afirmó que «no pudimos hacer lo que nosotros queríamos que era ganar el campeonato. Competir en este evento fue un sueño hecho realidad. Nos sentimos orgullosos de nosotros mismos y nuestros equipos y de todas las personas que nos apoyaron. Saber que mis padres vinieron a verme jugar me daba ánimo y mucha alegría», contó Blandón, quien también juega futbol. El niño aseguró que «quiere ser un gran futbolista y basquetbolista. A los niños de Bonanza les digo que gracias por darnos ánino y que los sueños se pueden cumplir».

Por su lado Bayardo Bustillo, habitante del barrio Alemán, destacó que «el evento fue algo especial. No olvidaré nunca este torneo, ha sido lo más lindo en mi vida. En los Juegos Codicader en Costa Rica no pudimos hacer mucho y quedamos en quinto lugar, pero en este torneo quedamos en tercero. Me siento orgulloso de haber representado a Nicaragua dos veces en el mismo año». Bustillo juega baloncesto desde los seis años. También practica beisbol.

El niño Deo Downs fue nombrado el campeón encestador del torneo, que dejó a Costa Rica como campeón y a México subcampeón.