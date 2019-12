Zona de Strikes: ¿Cuántos millones para Gerrit Cole?

CONTENIDO EXCLUSIVO.

Siempre nos van a parecer exagerados los salarios de los deportistas. Igual ocurre con quienes brillan en el campo de las artes y sus distintas expresiones.

Y no solo se trata del hecho de que venden emociones, sino porque disponen de un talento singular que les permite realizar proezas que no están al alcance de las personas comunes.

Recuerdo bien el impacto que provocó el hecho de que Nolan Ryan ganaría un millón de dólares con los Astros en 1980. Y seguro fue lo mismo cuando Ty Cobb, en 1913, se convirtió en el primer jugador en ganar 10 mil dólares al año.

Es más, cuando Babe Ruth elevó la vara a 80 mil dólares anuales en 1930, la prensa deportiva estadounidense lo cuestionó y señaló que no debía ganar más que los 75 mil dólares del presidente Herbert Hoover.

¿Por qué no, si tuve mejor año que él? ripostó Ruth, quien venía de batear .359, con 49 jonrones y 153 impulsadas, más un OPS de .1225 para los Yanquis.

Y a Gerrit Cole, el astro derecho que terminó el 2019 con 20-5 y 2.50, más 326 ponches en 212.2 innings, ¿cuánto le van a pagar para conseguirlo?

Después de ver cómo los Nacionales recapturaban a Stephen Strasburg por 245 millones de dólares en siete años, en el beisbol se piensa que Cole debe andar mínimo por los 300 millones.

Una cifra de esa magnitud, al igual que el millón de Ryan en el contexto de 1980, nos va a parecer exagerada. Y lo es. Lo que pasa es que el beisbol produce ganancias exageradas y los jugadores desean la parte que les corresponde.

Algunos analistas como Jayson Stark de The Athletic y Joel Sherman de The New York Post, han adelantado de un posible arreglo por el orden de los 300 o los 324 millones, que podría ser hasta por nueve años a 36 millones promedio anual.

Sin embargo, tener a Cole es garantía de mejores oportunidades para llegar y ganar la Serie Mundial, algo que ya saben perfectamente todos los equipos que andan tras sus pasos, entre ellos Yanquis, Dodgers y Angelinos, de acuerdo a la prensa.

¿Quién se quedará con él? Pronto vamos a saberlo, pero no hay dudas que es mejor tenerlo en tu staff, que correr el riesgo de enfrentarlo. Cole es indiscutiblemente el mejor lanzador del beisbol y lo único que pide es que se le pague como tal.

