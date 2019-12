Muere la cantante de Roxette Marie Fredriksson: «Baladas en español», un éxito criticado por sus traducciones

El grupo sueco Roxette, cuya cantante Marie Fredriksson murió este lunes a los 61 años, dejó marcada su huella en la música en las décadas de los 80 y 90.

El éxito del dúo que conformaba con Per Gessle desde 1986 fue gracias a canciones pegadizas en inglés como «It must have been love» o «Listen to your heart» que fueron aceptadas y coreadas rápidamente por un amplio público.

A lo largo de su carrera, Roxette ofreció más de 550 conciertos, vendió 75 millones de discos y cuatro de sus temas musicales llegaron a ser número uno en la lista Billboard estadounidense.

A diferencia de otras bandas suecas, el grupo fue un paso más allá al observar que una gran masa de ese público que oía sus canciones hablaba español.

Entonces lanzó un disco entero para su audiencia de América Latina y España.



«Baladas En Español»

Roxette estrenó en 1996 un álbum enteramente en español con 12 traducciones de sus canciones más exitosas.

El disco «Baladas en español» vendió más de un millón de copias en países como España, Argentina, Chile, Venezuela, Colombia, México, Costa Rica.

En la lista de temas están: «Un día sin ti» («Spending My Time»); «No sé si es amor» («It Must Have Been Love») y «Tímida» («Vulnerable»).

También contiene «Habla el corazón» («Listen to Your Heart»); «Soy una mujer» («Fading Like a Flower [Ever Time You Leave]») y Quiero ser como tú («I Don’t Want to Get Hurt»), por nombrar algunos.

Si bien los fanáticos recibieron con agrado la voz de Marie Fredriksson tratando de imitar el acento de un español latino, algunos otros seguidores se quejaron de que las traducciones distaban mucho del significado de sus letras originales en inglés.

«Lo que no me agradó mucho de ‘Baladas en español’ fue la canción traducida de «Fading Like a Flower» («Soy una mujer»), escribió una de las tantas fanáticas en un foro en Internet sobre la banda.

Y es que «Fading Like a Flower» significa «marchitarse como una flor» y se diferencia mucho de «Soy una mujer».

Las traducciones de las canciones de Roxette estuvieron a cargo del productor y compositor Luis Gómez Escolar, que poco se sabe de él a lo sumo que fue pareja de fallecida cantautora española Cecilia, destaca la revista Vanity Fair.



Otro ejemplo es el tema musical «Spending My Time», traducida como «Un día sin ti». Y su versión en español, además de darle un sentido diferente a la original, tiene algunas frases que pueden parecer un poco extrañas.

Aquí te dejamos una comparación:

Y esta otra letra de la canción «It must have been love», traducida como «No sé si es amor».



Marie Fredriksson murió este lunes 9 de diciembre como consecuencia de un cáncer de cerebro que sufría desde hace 17 años, según confirmaron los representantes de la artista.

«Fuiste la amiga más maravillosa durante más de 40 años», declaró Per Gessle.

Time goes by so quickly. It’s not that long ago we spent days+nights in my tiny apartment sharing impossible dreams. And what a dream we eventually got to share! I’m honoured to have met your talent+generosity. All my love goes to you+your family. Things will never be the same. pic.twitter.com/MQwkjEozl3 — Roxette (@TheRealRoxette) December 10, 2019

«El tiempo pasa tan rápido. No hace tanto tiempo que pasamos días y noches en mi pequeño departamento compartiendo sueños imposibles. ¡Y qué sueño llegamos a compartir! Me siento honrado de haber conocido tu talento y generosidad. Todo mi amor va para ti y tu familia. Las cosas jamás serán iguales», dice el mensaje en la cuenta oficial de Roxette de Twitter.

