EE.UU.: Demócratas dan visto bueno a nuevo tratado comercial con México y Canadá

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, confirmó este martes en una rueda de prensa que el tratado comercial revisado con México y Canadá se firmará en la capital mexicana.

El congresista demócrata Richard Neal, líder del Comité de Medios y Arbitrios, alabó el tratado como “transformador” y dijo que es un triunfo para los sindicatos y para todos los trabajadores en Estados Unidos.

Pelosi dijo que «no hay dudas de que este acuerdo comercial es mucho mejor que el TLCAN”, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, repudiado por el presidente Donald Trump.

La legisladora demócrata calificó la iniciativa como una «victoria para los trabajadores estadounidenses».

“También es mucho mejor que el propuesto inicialmente por la administración”, agregó Pelosi.

Este nuevo acuerdo, firmado por los líderes de Estados Unidos, México y Canadá el año pasado es una versión mejorada del TLCAN y una promesa de campaña de Trump.

America’s great USMCA Trade Bill is looking good. It will be the best and most important trade deal ever made by the USA. Good for everybody – Farmers, Manufacturers, Energy, Unions – tremendous support. Importantly, we will finally end our Country’s worst Trade Deal, NAFTA!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2019